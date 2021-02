Simeone (še) ne slavi: Naslov? Zdaj me skrbita le forma in Liga prvakov

Atletico Madrid po zdrsu mestnega tekmeca Reala zdaj na vrhu lestvice španskega prvenstva vodi z desetimi točkami naskoka pred someščani in Barcelono, ki je v nedeljo zvečer ujela (oziroma zaradi boljše razlike v golih tudi prehitela) večne tekmece. Trener Atletica Diego Simeone kljub novi pomembni zmagi v Cadizu (4:2) še ne želi niti pomisliti na prehitro proslavljanje svojega drugega državnega naslova na klopi rdeče-belih.

Po mnenju mnogih je Atletico (na fotografiji trener Diego Simeone) že storil dovolj za drugi ligaški naslov v zadnjih sedmih letih.

"Vsaka tekma je pomemben korak v lovu na cilje, ki si jih želimo," je po zmagi v Cadizu ugotavljal Diego Simeone, čigar moštvo po praktično neprebojnem začetku sezone zdaj zmaguje tudi takrat, ko Jan Oblakne ohrani svoje mreže nedotaknjene. Slovenski reprezentant je na jugu Španije prvič v ligaški sezoni v za hrbet spustil dve žogi, obakrat ga je premagal nekdanji član mestnega tekmeca Reala Alvaro Negredo, a južnjakom v zaenkrat nepozabni prvi sezoni po povratku med elito ni uspelo presenetiti še tretjega velikana, potem ko so točke vzeli tako Realu kot Barceloni. Spet je v dresu Atletica blestel novi napadalec Luis Suarez, ki je v prvem polčasu mojstrsko s prostega strela zadel za 1:0, po izenačenju Negreda pa je s spektakularnim (čeprav tudi precej posrečenim) zadetkom zablestel še Saul Niguez, ki je po podaji s strani podstavil nogo in žogo idealno poslal prek vratarja v oddaljenejši del vrat. Suarez je na začetku drugega polčasa izkoristil še strel z bele pike, po novem zadetku Negreda pa je vse tri točke dokončno zagotovil kapetan Koke. 'Moramo ostati nabrušeni'

"Današnja tekma je bila težka. Vedeli smo, da bo tako, in da bomo lahko nadzor prevzeli le v primeru, če dosežemo drugi gol, ker so zelo močan tekmec, proti kateremu trpiš. Ko so zadeli za 2:3, nam je to res otežilo življenje, saj so zelo pretili po krilih. Zato smo res potrebovali veliko truda, da se je tekma končala v našo korist, Koke pa je res dobro zaključil tisto priložnost po tem, ko je bila tekma res zelo izenačena," je nadaljeval Simeone, ki se podobno kot v šampionski sezoni 2013/14 tudi tokrat trmasto izmika govorjenju o naslovu in večinoma zgolj ponavlja svojo mantro "tekmo za tekmo".

"Če kažemo obrise prvakov? Da nam uspe to, o čemer govorite, moramo še naprej igrati dobro in ostati nabrušeni v tekmah, ki so nam še ostale. Naši igralci bodo še naprej tekmovali med seboj, da bomo ohranili to raven notranje konkurence. Nato se februarja vrača Liga prvakov in videli bomo, kako se lahko ekipa prilagodi na vse tekme, na katerih bomo potrebovali vse. Druga stvar, ki me v tem trenutku skrbi, pa je, da bodo vsi v vrhunski formi in na voljo za igro,"je še povedal Simeone. Koke: Zelo smo močni, a takšno raven mora vzdrževati celotno moštvo

Atletico po presenetljivem porazu prvega zasledovalca Real Madrida, ki ga je na stadionu Alfreda Di Stefana v soboto premagal Levante (1:2), zdaj za deset točk s tekmo manj v žepu vodi pred drugouvrščeno Barcelono in Realom, ki so ga Katalonci zaradi boljše razlike v golih prehiteli na nedeljski domači tekmi z Athletic Bilbaom (2:1).

"Imamo dober načrt in v ekipi vlada velika konkurenca, kot je že dejal trener. Prepričan sem, da nam bo to prišlo prav,"je dejal eden najboljših posameznikov aktualne sezone, francoski krilni napadalec Thomas Lemar, ki se je po zelo zadržanih prvih letih v Madridu zdaj povsem ustalil v prvi postavi. "Mislim, da moramo iti tekmo za tekmo in do konca sezone dajati vse od sebe, nato pa bomo videli, kje bomo končali," je dodal Lemar. Kapetan Koke je pristavil: "Sem smo prišli po zmago, tri točke in utrditev na prvem mestu. Zelo smo močni, če pa želimo nadaljevati v tem slogu, potem moramo takšne predstave kazati ne samo pred nasprotnimi vrati, temveč kot moštvo v celoti. Ta liga je namreč neverjetna in in upajmo, da bomo tako dobro tudi nadaljevali."

