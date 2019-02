Simeone se opravičuje: Slabo sem izrazil to, kar čutim do igralcev

"Opravičujem se ljudem, ki jih je ta gesta oni dan prizadela, opravičujem pa se tudi Juventusu. Slabo sem izrazil to, kar čutim do mojih igralcev. S tem želim zaključiti to temo,"je dejal Diego Simeone , ki se po veliki zmagi z 2:0 nad Juventusom zdaj osredotoča na špansko prvenstvo in domačo tekmo z Villarrealom .

Gostovanje italijanskih prvakov s Cristianom Ronaldomna čelu je za seboj pustilo veliko zgodb, poleg Simeoneja se je tudi Portugalec "izkazal" z gestikuliranjem v smeri Atleticovih navijačev, ki jih je tudi po tekmi pred kamerami opomnil na svojih pet naslovov v Ligi prvakov.

'Razumem, kaj se lahko zgodi'

"Ronaldo? Razumem vse. Sem del tega in razumem, kaj se lahko zgodi,"je o potezah nekdanjega člana mestnega tekmeca Real Madrida povedal Simeone. Pri Atleticu so imeli veliko pripomb nad sojenjem, sodniki so, med drugim, v drugem polčasu po ogledu videoposnetkov razveljavili gol Alvaru Morati.

"Da bi ga potrlo? Saj je šele prišel! Potrebujemo njegovo energijo, čvrstost in to, da bo še naprej vztrajal v situacijah, ki so se mu ponudile. Če bo še naprej delal na enak način, se bodo reči zgodile. Potrebujemo ga, brez dvoma, potrebujemo ga močnega,"Morato hrabri Simeone.

Pripravljeni na slabe trenutke

Dodal je, da "ne ve nič" o odhodu junaka sredine tekme DiegaGodinav milanski Inter, o tem, da je Atletico pokazal povsem drugačen obraz kot nedavno na mestnem derbiju z Rayem Vallecanom, pa je dodal:

"Smo osebe. Smo ljudje. In doživljamo različna čustva. Ne odzovemo se vsak dan enako. Vedno želiš igrati z enakimi nameni. So dnevi, ko gre vse tako, kot si si zamislil, so pa tudi dnevi, ko se vse skupaj zaplete. Moraš biti pripravljen na to, da igraš slabo, takrat, ko ekipa ne najde poti. Nogometaši morajo biti pripravljeni za situacije, ki niso dobre. To je razlika med velikimi igralci in tistimi, ki so manj pomembni."

Allegri: Ne bom sodil o Simeoneju

O tekmi v Madridu je v soboto govoril tudi Juventusov trener Massimiliano Allegri, ki je na novinarski konferenci nastopil pred naslednjo ligaško preizkušnjo v Bologni, veliko vprašanj pa je bilo še naprej namenjenih porazu na stadionu Wanda Metropolitano.

"Nisem videl (Simeonejeve geste, op. a.), toda vsi se obnašajo tako, kot pač se. Jaz o tem ne bom sodil," je dejal Allegri. "12. marca nas čaka izziv. Pripravili se bomo polni vneme in z maksimalnim adrenalinom. To bo velika tekma in vse bomo storili, da bi napredovali. Za pripravo na povratno tekmo bi bilo najbolje odigrati tri dobre obračune. Jutri (v nedeljo, op. a.) začnemo proti Bologni in do tekme z Atleticom ne želimo novih pretresov."

Nekaj besed je namenil tudi Ronaldu: "Cristiano je najboljši na svetu in izžareva mirnost v slačilnici. V Madridu je odigral dobro tekmo. Bomo videli, če bo jutri zaigral v napadu."

JUVEATLETI