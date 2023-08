Simeone: Upam, da Real pripelje Mbappeja

Nogometaši madridskega Atletica so na nedavni prijateljski tekmi proti Manchester Cityu dosegli zmago, strateg Los Colchonerosov pa ni prepričan, da bodo igralci, ki so na kolena spravili aktualne zmagovalce Lige prvakov, tudi naslednjo sezono igrali v rdeče-belem dresu. "Nihče ni večji od kluba. Joao Felix je vrhunski nogometaš, ampak njegova prihodnost ni odvisna od mene. O tem se raje pozanimajte pri nogometašu in njegovem agentu," je o prihodnosti napadalca, za katerega je leta 2019 Atletico odštel 127 milijonov evrov, povedal Diego Simeone .

Največja konkurenca moštvu, v katerem je po trimesečni odsotnosti ponovno zaigral Jan Oblak, bosta tudi v naslednji sezoni Barcelona in Real Madrid. "Občudujem, kako se je Barcelona razvila pod vodstvom Xavija. Nogometaši z močnim karakterjem so nekaj, kar si želi vsaka ekipa. Barca je to dobila z Robertom Lewandowskim, City s prihodom Erlinga Haalanda, Real pa želi to doseči s podpisom Mbappeja. Galaktiki so zadnja leta previdno podpisovali igralce, kar se jim je dobro obrestovalo. Federico Valverde, Rodrygo in Vinicius Junior so se razvili v vrhunske nogometaše. Zdaj so pripeljali še Juda Bellinghama, pred katerim je svetla prihodnost. Imeli bodo popolno ekipo, ko se jim pridruži še Mbappe," je o ekipah, ki poleg Atletica dopolnjujeta veliko trojico španskih klubov, povedal 53-letnik, ki na trenerskem stolčku Atletica sedi že vse od leta 2011.