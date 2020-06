Simeone se zaveda velikega izziva: Podajamo se v neznano

Simeone je dobil tudi vprašanje o slovesu dolgoletnega sodelavca Germana Burgosa, ki se je odločil zapustiti mesto pomočnika in se preizkusiti v vlogi glavnega trenerja. "Absolutno sem hvaležen Germanu, to je poglavitnega pomena. Hvaležen sem za čas, ki mi ga je naklonil German, delila sva si delovne in osebne trenutke. To je zelo pomembna odločitev in naletel bo na izzive, ki ga bodo motivirali in mu prebudili željo za doseganje ciljev, ki jih potrebuje. Nekateri igralci so že komentirali vse to, kar nam je dal German, ko pa se bo poslovil, mu bomo zaradi njegovega doprinosa zaželeli vse najboljše," je dejal Simeone.

Atleticov tabor sta pred gostovanjem v Bilbau razveselila rezultata tekmecev v lovu na zadnje vozovnice za nastop v naslednji sezoni Lige prvakov. Getafe je izgubil v Granadi (1:2), Valencia pa je na mestnem derbiju na domači Mestalli remizirala z Levantejem (1:1). Tekmec Atletica v boju za četrto mesto je tudi Real Sociedad, ki bo na še enem (skoraj) lokalnem obračunu v nedeljo gostil Osasuno.

Trener Diego Simeone se zaveda težkega izziva, ki ga čaka skupaj z varovanci v Baskiji in v naslednjih desetih prvenstvenih krogih, ki sledijo. Še vedno je odsoten branilec Felipe, ki pa naj bi se vrnil že za tekme v naslednjem tednu.

Prebuditi amaterizem in tekmovalni gen

"Vse je novo. Zdi se mi prav, da imamo pet možnosti za osvežitev postave, glede na to, koliko tekem nas čaka,"je dejal Simeone. "Razliko bo naredila tista ekipa, katere kader se bo najbolje zavedal, kako pomemben je, pa če nekdo igra 20 ali 70 minut. Že na tekmah, ki smo jih lahko spremljali v zadnjem času, smo videli, da so lahko tisti, ki v igro pridejo sveži, na koncu odločilnega pomena. Bolj kot kadarkoli bomo zato odvisni od celotne ekipe, pet minut je zdaj ogromno časa, v igri pa bodo imeli še večji pomen,"je nadaljeval Argentinec.

"Kaj bo odločilno? Ambicija. Menim, da bo tista ekipa, ki ji bo uspelo prebuditi amaterizem, ki smo ga imeli, ko smo šli igrat na mestne trge, s prijatelji na kakšno majhno igrišče brez ljudi, ali pa takrat, ko smo bili majhni in so nas hodili gledat le starši ... Tisti, ki imajo to ambicijo in ta tekmovalni gen, ki jim ga ne prebudijo le ljudje, bodo imeli dodatno prednost. Tehnična kakovost nogometašev, dejstvo je, da se telesna pripravljenost ni mogla najbolj razviti, bo prav tako pomembna točka in bo pomembna od tega, kako bomo trenerji upravljali z menjavami, kako bomo poskrbeli, da se bodo vsi čutili pomembne in kako se bomo zavedali te velike pomembnosti celotnega moštva. Spopadli se bomo z nepoznanimi situacijami, a jasno je, da vse poti vodijo v to smer."

Odločale bodo tudi menjave

Atletico je po mnenju poznavalcev med največjimi osmoljenci "koronapremora", pred katerim so Jan Oblakin soigralci v osmini finala Lige prvakov na epski povratni tekmi na Anfieldu izločili branilca naslova Liverpool (3:2). Učinki izjemne zmage so se v treh mesecih premora seveda že razblinili, poleg tega pa rdeče-beli ne bodo mogli računati na podporo svojih navijačev na stadionu Wanda Metropolitano, medtem ko je trpela tudi telesna priprava nogometašev, ki je bila v zadnjih sezonah v samem evropskem vrhu in predstavljala eno večjih prednosti Madridčanov.

"Tista zmaga (nad Liverpoolom, op. a.) je že zelo oddaljena, je pa bila zelo pomembna in gre za veliko zmago, ki se zaradi rezultata uvršča med najboljše tekme Atletica v njegovi zgodovini,"je prepričan Simeone."Scenarij je zdaj povsem drugačen, igralce pa moramo voditi v tej smeri. Odločilne bodo menjave, če bodo v igro rezervni nogometaši vstopili dobro in nam pomagali ohraniti moč ter odigrali dobro tekmo, potem bodo imeli več možnosti pred naslednjo tekmo. Trener bo moral imeti prefinjen občutek,"je nadaljeval argentinski strateg in nekdanji vezist madridskega prvoligaša.

"Vse ekipe se hranijo pri tem igralcu številka dvanajst, kot vedno pravimo navijačem. Na Wandi smo zelo odvisni od te situacije. A potrebno je prebuditi ambicijo v vsakemu izmed nas, ki je povezana z motiviranostjo za izpolnjevanje ciljev ter spopada z njimi, zavedajoč se, da bodo situacije drugačne od tistih, ki smo jih vajeni. Ljudje so zelo pomembni, a jih ne bo. Lahko razpravljamo o tem, kaj se bo zgodilo, a to je tudi trenutek, da situacijo sprejmemo. Tako pač je in moramo se pripraviti. Ekipa je navdušena, kaže željo po igranju nogometa. To moramo nadgraditi še z dejanji, besede ne štejejo kaj prida in čaka nas tekmovalna ekipa, čvrsta, ki ve, kako igra, z jasnim modelom igre, ki ga je razvijala vse do danes. Skorajda nemogoče je pojasniti, v kakšnem stanju je ekipa. A tako je, pripravljamo se na najboljši možen način, zdaj pa gremo igrat. Nato bomo videli, kako bomo reševali težave, na katere bi lahko naleteli. Morali bomo živeti s temi zapletenimi situacijami. Kaj menim o razporedu tekem? Rekel vam bom le eno besedo: Bilbao. Nimamo nadzora nad nekaterimi situacijami in okoliščinami. Izgovorov ne razumemo,"je dodal.

'Podajamo se v neznano'

Za konec je tudi pristavil, da ga s sodelavci "skrbi vse", vnovič pa je vse vpletene pozval, da se "sprijaznijo" z nastalo situacijo in iz nje poskušajo izvleči največ.

"Kaj me najbolj skrbi? Skrbi nas vse. Podajamo se v neznano, v nekaj, česar nismo vajeni, prvenstvo enajstih krogov, ki se vrača, pet menjav, tekma na vsake tri ali štiri dni. Skrbi me vse in ukvarjam se s poskusi iskanja kar najboljših rešitev za vse težave, ki se bodo pojavile. To je trenutek, ko je potrebno razumeti besedo sprijaznjenost, ne smemo gledati na to, kaj bi lahko bilo, temveč to, kar je,"je še povedal Simeone.