Simeone z izbranimi besedami o Oblaku: Govori malo, a vsi ga poslušajo

"Cilji so dnevni in tega ne bomo spremenili: še vedno bomo šli iz tekme v tekmo. Mislim, da je to naša moč in naše ravnotežje. Če bi razmišljali, da si želimo biti najboljši v zgodovini, najboljši med vratarji, igralci z največ tekmami, potem bi to bil začetek poti nazaj. Takšne stvari se bodo zgodile, ker se morajo zgoditi, a to mora priti naravno, treba je živeti iz dneva v dan," je razmišljanje kluba opisal Diego Simeone.

Za Simeoneja bo to še enajsta sezona v vlogi glavnega trenerja colchonerosov, Atleti pa imajo za seboj najboljše desetletje v zgodovini kluba."Že ko se je pojavila možnost, da bi lahko vodil Atletico, kar sem si vedno želel in na kar sem se tudi pripravljal, sem prišel z željo, da dvignem klub in podoživim tisto, kar sem doživel kot nogometaš. Včasih si predvajam svojo prvo novinarsko konferenco, poslušam se, da vidim, kakšne osnove sem imel na začetku, ko sem govoril kaj v resnicipotrebujemo: torej pogumno ekipo, ki bo igrala na protinapade, 'nadležne' nogometaše, ki se bodo znali povezati z gledalci – in to se ne zgodi na vsakem koraku. Danes ljudje vedo, kako igra Atletico. Lahko ti je bolj ali pač manj všeč, toda ekipa vedno za nekaj igra, in ko za nekaj igra, mora biti spoštovana," je opisal Diego Simeone.

"Ko bom zapustil klub, bom že imel dovolj časa, da se bom spominjal tega prelepega desetletja, ki je naravnost odlično," je 51-letni Argentinec še pojasnil v velikem intervjuju za španski AS.