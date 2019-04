Simeone: Zakaj za podobna ugovarjanja ne izključijo nogometašev Barcelone?

"Kolikokrat se je že zgodilo, da so nogometaši Barcelone na podoben način z žaljivkami zasuli sodnike in so ostali nekaznovani. To me moti, to boli, saj bi lahko spremljali odličen derbi, tako pa je Barcelona izkoristila številčno prednost in posamično kakovost nekaterih nogometašev, da je prišla do zmage. Mi se moramo čimprej pobrati, saj nas čakajo nove preizkušnje," je še pristavil razočarani argentinski strokovnjak na klopi 'Atletov'.