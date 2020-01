Zidane in Simeone pred finalom ocenila, da sta postala boljša trenerja

"Vemo, za kaj bomo igrali. Zato smo prišli. Pripravljeni smo odigrati še eno izvrstno tekmo," je finalni spopad napovedal Realov trener Zinedine Zidane, ki se ga tudi kot trenerja drži izjemna uspešnost v finalih. Na klopi "kraljevega kluba" namreč še ni izgubil niti enega, superpokalna lovorika pa bi bila za Francoza prva po povratku v Madrid, kjer je osvojil tri zaporedne naslove v Ligi prvakov in en državni naslov.

"Za nas se ne spremeni nič. To je DNK tega kluba, klub je velik. Igralci živijo za takšne tekme. Pritisk zaradi tega ni nič večji, je pa tekma pomembna, ker je v igri trofeja," je nadaljeval Zidane, ki si je z varovanci finalni zmenek z mestnim tekmecem Atleticom izboril z zanesljivo zmago nad Valencio (3:1).

'Zdi se mi, da sem boljši trener'

"Spet s petimi vezisti? Ne bom vam povedal, kako bomo igrali. Vemo, kako pomembno je tisto, kar se počne v napadalni fazi igre, ne pa toliko postavitev. Vsak si lahko razlaga po svoje. Kako je 4-4-2 lahko tudi 4-3-3 ... Vemo, da posedujemo dobre reči. To nam je pomembno. Da sem bil še pred nekaj meseci pod pritiskom? Skrivne formule ni. Če bomo izgubili dve tekmi, se bo zgodilo enako. Lahko le dobro delamo. Zelo verjamem v to moštvo. Imamo najboljše in to moramo vedno pokazati,"je nadaljeval Zidane.

"Če sem boljši trener kot v prvi etapi? Da, zdi se mi, da sem. Vidim, da sem napredoval. Tudi v življenju in kot oseba. Naučiš se iz situacij in od ljudi, ki so ob tebi. Veliko poslušam ljudi, ki so z mano, njihova mnenja veljajo. Moj cilj je napredovati. To, da imam srečo ... Ne vem, ta mnenja se ne bodo spremenila. Jaz moram o sebi razmišljati tako, četudi je o meni nekdo, ki razmišlja povsem drugače. To sprejemam. Všeč mi je to, kar počnem, moje delo, puščam srce na igrišču, ostalega pa ne morem nadzirati."

Španci uživajo v nogometu in življenju

Pohvalil je tudi portugalskega zveznika Joaa Felixa, ki je z golom na pripravah pred sezono pomagal Atleticu do neverjetne zmage nad Realom v New Jerseyju (7:3), a se v zadnjih tednih oziroma mesecih precej muči.

"Niti malo ne dvomim, da gre za igralca sedanjosti in prihodnosti. Ne vem pa, če bo med tremi najboljšimi na svetu. Vsak ima svoje mnenje. Zelo dober igralec je. Atletico ga je kupil, ker je igralec prihodnosti,"je nadaljeval Zidane, ki ni želel preveč razglabljati o formatu tekmovanja in prizorišču. To je vse od razkritja, da bo superpokal prvič v zgodovini gostila Savdska Arabija, na udaru kritik.

"Ne vem, nimam pretiranega mnenja. Zveza je to tako pripravila in mi smo prišli. Izkoristili smo priložnost, ki nam jo ponuja tekmovanje (Real po pravilih iz prejšnjih let ne bi imel pravice nastopa, op. a.). V vseh tekmovanjih, v katerih igramo, gremo na zmago. Vesel sem, da živim v Španiji, kjer uživajo v nogometu in v življenju,"je pristavil Zidane.