Simeone pod vprašaj postavil svojo prihodnost pri Atleticu

Na sredino tekmo v pokalnem tekmovanju je Simeone na igrišče poslal naslednjo enajsterico: San Roman, Ricard, Felipe, Gimenez, Lodi, Torreira, Kondogbia, Vitolo, Saul, Correa in Joao Felix. V nadaljevanju je opravil tudi tri menjave, a ni pomagalo, čeprav so bili boljši tekmec.

Trener Diego Simeone se je znašel v težavah, pa čeprav Atletico vodi na lestvici španskega prvenstva, ima dve točki prednosti (in dve tekmi manj) od mestnega tekmeca Reala. Prav tako so zanesljivo opravili nalogo v Ligi prvakov, v skupini so zasedli drugo mesto, prvi je bil aktualni prvak Bayern, v osmini finala pa jih čaka londonski Chelsea, kar tudi ni videti nepremostljiva ovira.

"Stvari se v nogometu spreminjajo ves čas in moraš biti odprt za vse možnosti. Tukaj sem zadovoljen, vendar moraš spoštovati tisto, kar se odloči vodstvo kluba,"je še dodal Simeone v izjavi za Marco, saj kot kaže ni povsem prepričan, kaj se bo zgodilo v bližnji prihodnosti. Pogodba mu sicer velja še eno sezono, do poletja 2022.

"Vedno želimo zmagati, vendar se je naš tekmec tokrat zasluženo prebil naprej, tako kot lani. Dobro so se borili, dobili so zagon in moramo jim čestitati, bili bili boljši,"je še o tekmi dejal trener madridske zasedbe, ki je precej uspešen, kar se tiče svojega "mandata" na klopi "colchonerosov". Na 502 tekmah pod njegovo taktirko je Atletico zmagal na 302 tekmah (60 odstotkov) in doživel le 84 porazov. Ta zadnji je bil, brez dvoma, eden bolj bolečih.

"Odigrali so svojo tekmo in bili so boljši od nas. Moramo se opravičiti našim navijačem, ni bil naš načrt izpasti v kateremkoli tekmovanju, vendar se v zadnjih letih te tekme ne iztečejo po naših željah," pa je dodal Saul Niguez.