Atletico ostaja na vrhu, Simeone zadovoljen po remiju na Camp Nouu

Na vrhu lestvice španskega prvenstva je izjemno izenačeno, že dolgo se v borbi za naslov prvaka ni zgodilo, da bi možnosti imele kar štiri ekipe. Na vrhu je madridski Atletico, ki je zbral 77 točk, Barcelona jih ima 75, Real Madrid pa 74 (in tekmo manj). Galaktike čaka zahtevna tekma s Sevillo, moštvom, ki je prav tako v igri za vrh, zbrali so 70 točk.

Na sobotni tekmi je Barcelona gostila Atletico, derbi 35. kroga španskega prvenstva se je končal brez zmagovalca (0:0). Oboji so si želeli zmage, tako pa je točka za vsako stran najbolj po godu Realu, ki se lahko z zmago izenači z Atleticom. Po tekmi trener Atletica Diego Simeone ni bil razočaran nad razpletom, točka iz "vročega" gostovanja na Camp Nouu je pomembna, saj moštvo ostaja na vrhu lestvice La Lige.

"Smo v fantastičnem prvenstvu, štiri ekipe iščejo najboljši način, da končajo prvenstvo. V Barcelono smo prišli odigrat tekmo s moštvenim duhom in zgodilo se je tisto, kar smo si zamislili. Mislim, da smo odigrali dobro tekmo, Barcelona je iskala način, da bi nas stisnila in premagala. Lahko bi se končalo z njihovo ali našo zmago. Moramo se spočiti in potem razmišljati o naslednji tekmi,"je dejal Simeone.

O konkurenci v boju za naslov prvaka pa pravi: "Barcelona ima vrhunsko ekipo z odličnim delom (Ronalda)Koemanain vidim, da se izjemno borijo. Dobili so špansko pokalno tekmovanje, imajo priložnost za zmago v LaLigi. Real Madrid se bo boril kot vedno, Sevilla se lahko pridruži konkurenci na vrhu, če zmaga. Cilj, ki ga vedno želimo doseči mi, je biti konkurenčen, vedno pa gremo tekmo po tekmo."

"Edino, kar sem prosil nogometaše, je, da igrajo sproščeno in naj bodo taki, kot so. To so storili in to me navdaja z veseljem, ker je uspeh v tem, da lahko vsako leto tekmujemo in smo enakovredni tekmecem, ne glede na konkurenco in tekmovanje," je zadovoljen trener Atletica.

Kar se tiče razporeda do konca prvenstva Atletico v naslednjih dveh krogih gosti Real Sociedad in Osasuno ter nato v zadnjem krogu DP 23. maja gostuje v Valladolidu. Barcelono čaka domača tekma s Celto in gostovanji pri Levanteju in Eibarju, Real Madrid tudi dvakrat gostuje, v Granadi in pri Athleticu Bilbauu, za konec ga doma čaka Villarreal.