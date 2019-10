Simon Rožman na reški klopi debitiral z zmago 11:0

Tekma v Bujah bi morala biti odigrana že prejšnji teden, a so jo zaradi močnega deževja prestavili. Domači tretjeligaš je pred srečanjem sicer upal na čudež in napredovanje, a je bilo kaj kmalu po začetku obračuna jasno, kdo se bo veselil zmage. Rečani so namreč že v 16. minuti povedli s 3:0, do konca pa so nemočnim domačinom natresli še osem zadetkov. Po dva sta dosegla Robet Murić in Antonio Čolak.

Simon Rožmanje na klop Rijeke, ki jo je vrsto let vodil Matjaž Kek, sicer uradno sedel že prejšnji ponedeljek. V tem času so hrvaški prvaki iz sezone 2016/2017 dosegli tudi zmago na prvenstvenem gostovanju v Varaždinu, a jo je obetavni 36-letni strokovnjak zaradi kazni pospremil s tribune.