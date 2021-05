Simone Inzaghi nič več trener Lazia, naslednja postaja Inter?

Simone Inzaghije imel veljavno pogodbo z Laziem do konca junija, sinoči pa naj bi celo pristal na podaljšanje do junija 2024. Toda Inter je danes prišel z boljšo ponudbo, zaradi česar si je Inzaghi premislil. V Italiji pričakujejo, da bo v petek Inter za trenerja uradno potrdil Inzaghija, ki naj bi podpisal dvoletno pogodbo z letno plačo štiri milijone evrov in milijonom evrov bonusa.

Lazio v sporočilu za javnost sicer ni z imenom in priimkom poimenoval 45-letnega trenerja, ki je ekipo vodil od zadnjih krogov sezone 2015/16 in jo popeljal do pokalnega naslova, dveh italijanskih superpokalov in tudi do prve uvrstitve v Ligo prvakov po 13 letih. Inzaghi je za Lazio sicer igral od 1999 do 2010, vmes je bil tudi posojen Sampdorii in Atalanti.