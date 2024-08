Simons bo še naprej soigralec Šeška

Nogometaš Paris Saint-Germaina in nizozemski reprezentant Xavi Simons bo tudi v prihajajoči sezoni kot posojen nogometaš del Leipziga. 21-letni Nizozemec je bil že lani na posoji pri bikih, kjer sta člana tudi Slovenca Benjamin Šeško in Kevin Kampl. Za nemški klub je na 43 tekmah dosegel deset zadetkov in 15 podaj.