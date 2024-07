Simpatični Nizozemci korakajo skozi München

Nocoj bosta odigrani še zadnji dve tekmi osmine finala tega evropskega prvenstva. Ob 18. uri sta na vrsti Nizozemska in Romunija, ob 21. pa Avstrija in Turčija. Do prvega obračuna manjka še malo, nizozemski navijači pa so že na polno pripravljeni. Skozi celotno prvenstvo namreč že lahko uživamo v oranžni vojski, ki se vije skozi ulice različnih mest, in uprizarja simpatično koreografijo. Tokrat so v Münchnu, kaj so pripravili, pa si lahko pogledate v članku.