Simultanka Iličića: V 15 minutah zabil hat-trick

Na semaforju je pisalo 3:2 za Atalanto, tekla pa je 62. minuta, ko je gostujoči strateg Gian Piero Gasperiniv igro poslal slovenskega nogometnega virtuoza Josipa Iličića. Ostalo je zgodovina, bi lahko dejali. Najprej se je med strelce vpisal v 74. minuti, ko je izkoristil podajo Rafaela Toloija in suvereno matiral domačega vratarja Andreo Consiglia. Zmaga Atalante je bila bolj ali manj že zagotovljena, a 'Jojo' se ni zadovoljil zgolj z enim golom. V 87. minuti je znova lepo utekel v kazenski prostor, ter še z enim prefinjenim zaključkom, tokrat z desno nogo, premagal vratarja letos visokoletečega Sassuola.

JOJO

Piko na i pa je postavil v sodnikovem nadomestilu igralnega časa, ko je vse opravil sam. Na sredini igrišča je sprejel žogo, ter sam krenil v protinapad, osmešil tri domače branilce, ter z močnim in natančnim strelom v daljši vratarjev kot dosegel še tretji gol na srečanju. Za Iličića je bil to drugi hat-trick v sezoni, prvega je zabil oktobra proti Chievu. Zanimivo, vseh šest golov v letošnjem italijanskem prvenstvu je dosegel na teh dveh tekmah. Zanj je bil to sicer šele osmi nastop v sezoni, v kateri ima veliko težav s poškodbami. Atalanta je s to zmago skočila na sedmo mesto prvenstvene razpredelnice.

TEKMA

Izid, Serie A:

Sassuolo - Atalanta 2:6 (0:2)

Duncan 51.,57; Zapata 19., Gomez 41., Manicni 54., Iličić 74., 87., 91.