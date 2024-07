Šimundža: Če želimo biti konkurenčni, potrebujemo večji kader

Universitatea Craiova je redni del lanske izvedbe romunskega prvenstva sklenila na četrtem mestu, v končnici pa so odigrali še za odtenek bolje in sezono končali kot tretji. Na istem položaju na lestvici se nahajajo tudi po dveh tekmah aktualne sezone, zabeležili pa so zmago in remi. Trener Maribora Ante Šimundža, ki je s svojimi varovanci tekmovanje v slovenskem prvenstvu otvoril z visoko zmago proti Domžalam (4:1), je pred tekmo povedal, kaj v nogometnem svetu pomeni Universitatea Craiova. "To je ekipa, ki si želi posest ter ima rep in glavo. Lahko so ofenzivni ali pa zelo defenzivni. Imajo hitrost na krilih, kar v evropskem nogometu ni posebnost. Njihova največja kvaliteta je polprotinapad, imajo pa, tako kot vsi, tudi oni svoje slabosti."