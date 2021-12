Šimundža dokončno bivši, nadomestil ga bo Damir Čontala

Po skoraj štirih letih in pol, osvojenem naslovu državnih in pokalnih prvakov, po skupinskem delu Konferenčne lige in po mnogih odmevnih rezultatih je napočil čas za slovo. Ante Šimundža tudi uradno ni več trener Mure, nadomestil ga bo Damir Čontala.

Ante Šimundža je z Muro spisal nekaj izjemnih uspehov: osvojil je tako pokalni kot prvenstveni naslov, zaigral pa tudi v Konferenčni ligi. FOTO: Damjan Žibert

"Klub in Ante Šimundža sta podpisala sporazumno prekinitev pogodbe, s čimer želimo daleč najuspešnejšemu trenerju, ki je kadar koli vodil črno-bele in bo z zlatimi črkami zapisan v zgodovino kluba, omogočiti korak naprej v trenerski karieri," so med drugim zapisali na spletni strani murskosoboškega prvoligaša.

Čeprav še ni uradno potrjeno, bo Šimundža svojo trenersko pot skoraj zagotovo nadaljeval pri bolgarskem Ludogorcu, s katerim se ga že nekaj časa povezuje.

"Nikoli ni pravi čas za slovo, nikoli ni lahko storiti tega koraka. A vsaki zgodbi pride konec in tudi naša zgodba z Antejem se tukaj končuje. Ante je z Muro dosegel praktično vse, kar se je dalo. Tako kot je on nam pomagal do vseh zgodovinskih uspehov, je Mura njemu omogočila rast kot trenerju in tega v večjih nogometnih sredinah niso spregledali. Ante odhaja v želji po novem izzivu in na tej poti mu želimo vse najboljše. Rad bi se mu zahvalil za profesionalen in korekten odnos tekom zadnjih let, ko je deloval v klubu. Standarde je postavil zelo visoko, verjamem pa, da jim bomo uspeli slediti in jih tudi nadgraditi," je ob tem povedal predsednik Mure Robert Kuzmič.

Šimundžo bo na klopi Mure zamenjal Damir Čontala, ki je bil že nekaj časa član strokovnega štaba. "Damir je bil s tem namenom in mislijo na prihodnost pred časom dodan strokovnemu štabu prve ekipe. V njem smo že od nekdaj videli potencial za prihodnost in prvo izbiro ob spremembi na klopi članske ekipe. S svojim delom v preteklosti je že pokazal strokovnost in nogometno znanje, zato verjamemo, da je primeren za vodenje članske ekipe. Tako kot si klub prizadeva za čim boljši razvoj nogometne šole, si želimo tudi razvoja domačega strokovnega kadra in menimo, da je to korak v pravo smer. Verjamem, da bo imel tudi nov trener podporo navijačev, ki so nas podpirali skozi vsa leta. Njihova podpora bo v tem trenutku še pomembnejša," pa je o izbiri novega trenerja dejal športni direktor kluba Denis Rajbar.