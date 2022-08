Šimundža kljub porazu z Dinamom zadovoljen: Zaslužili smo si več

Minimalna zmaga Dinama nad Ludogorcem, ki ga v tem koledarskem letu uspešno vodi nekdanji trener Maribora in Mure Ante Šimundža , je posledica zgodnjih dveh zadetkov serijskih hrvaških državnih prvakov v uvodnih desetih minutah dvoboja v Razgradu. Najprej je za vodstvo z 0:1 poskrbel Dino Perić , le tri minute pozneje pa je na 0:2 povišal kar domači vratar Padt , od čigar noge se je žoga po podaji Ljubičića z leve strani odbila v mrežo. Domači so po začetnem šoku le vzpostavili ravnotežje na zelenici in bili v nadaljevanju obračuna boljši tekmec od Zagrebčanov, o čemer je na novinarski konferenci po koncu tekme govoril tudi strateg bolgarskega moštva Ante Šimundža.

Hrvaški reprezentančni vratar je z nekaj izjemnimi posredovanji rešil Zagrebčane in jim omogočil, da so prišli do zelo ugodnega rezultatskega izhodišča pred povratno tekmo v Zagrebu.

"Če pogledamo potek dvoboja, si poraza zagotovo nismo zaslužili. Dinamo je pač moštvo, ki kaznuje vsako napako tekmeca, mi pa smo jih v uvodnih minutah storili preveč za to raven tekmovanja. Toda prepričan sem, da lahko čez teden dni v Zagrebu ob ponovitvi takšne igre pridemo do ugodnega razpleta za nas. Kljub minimalnemu porazu verjamemo v preobrat in napredovanje, čeprav se zavedamo, da bo težko," je med drugim dejal 51-letni slovenski strokovnjak. Za Ludogorec je v 22. minuti v polno meril ganski vezist Tekpetey, s čimer je postavil končni izid srečanja.

"Ludogorec je pokazal, da je kakovostno moštvo. Igrajo sodoben nogomet z veliko vtekanja v prazen prostor, širijo igro in s tem povzročajo težave nasprotniku. V določenih situacijah smo bili preveč neodločni, prepočasni in s tem dovolili domačinu, da po našem lepem vodstvu z 0:2 pride do svoje igre. Na našo srečo smo uspeli ohraniti minimalno vodstvo, kar pa ne pomeni ničesar. Vemo, da nas na povratnem obračunu čaka zahtevno delo," se zahtevnosti in pomembnosti povratne tekme v Zagrebu zaveda trener zagrebških modrih Ante Čačić.