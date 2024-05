Šimundža nezadovoljen s predstavo, a konkurentom sporoča: To je Maribor

Mariborčani so s tretjo zaporedno zmago na večnih derbijih preskočili Olimpijo na drugem mestu prvenstvene tabele, ki prinaša ugodnejše izhodišče v evropskih kvalifikacijah. V Ljudskem vrtu se je zbralo za to sezono rekordno število gledalcev (10.460), kar so pohvalili akterji na obeh straneh. Domači trener Ante Šimundža pa je bil kljub zmagi nezadovoljen s predstavo svojih varovancev.

"Izredna kulisa, izredno vzdušje. To je Maribor," so bile prve besede Anteja Šimundže po sobotni zmagi z 2:1. Maribor je oba večna derbija v drugem delu sezone dobil z identičnim izidom. Če so bile Stožice pred mesecem dni manj kot polovično zasedene, zbralo se je dobrih šest tisoč navijačev, je bil Ljudski vrt v soboto zvečer skoraj poln. Nekaj prostora je ostalo le na južni tribuni in sektorju za gostujoče navijače. Na tribunah, ki so pred tem štiri tekme samevale zaradi kazni nogometne zveze, najlepša možna reklama za slovenski nogomet. Na igrišču pa – če vprašate trenerja domačih – nekoliko drugačna zgodba ...

"Ravno zaradi te skrajnosti, da smo s praznega stadiona šli pred polne tribune, smo bili v izvedbi pod nivojem, ki smo ga sposobni. Je pa res, da je derbi vedno derbi. Težka tekma z dobrim nasprotnikom, ki je igral dobro tekmo, a želja, karakter, odnos so botrovali k temu, da smo osvojili tri točke," je sporočil strateg vijoličastih, ki je po vrnitvi v Maribor dobil vse tri derbije z Olimpijo.

Šimundža jasen: 'Nisem bil zadovoljen' Tesen obračun je na koncu odločila učinkovitost pred vrati nasprotnika. Vijoličasti so namreč izkoristili dva od treh strelov v okvir. Šimundžo pa je zmotilo predvsem to, da so zmaji na drugi strani kar 20-krat streljali na mariborska vrata, čeprav jim bo to seveda v slabo uteho. "Nisem bil zadovoljen, že prvi polčas," je o poteku tekme povedal Šimundža: "Preveč prostora smo jim puščali. Tudi fazo napada nismo izpeljali po željah, čeprav smo dvakrat zadeli. Njihovo ranljivost bi lahko bolje izkoristili. Tudi ideja branjenja ni bila dobra, ker smo jim puščali preveč prostora."

Če ne upoštevamo poraza proti Muri za zeleno mizo, je Maribor v domačem prvenstvu nazadnje izgubil sredi novembra proti Celju. V drugem delu sezone je edini poraz zabeležil na pokalni tekmi z Radomljami. "To pomeni, da stvari, ki jih delamo na treningih, pijejo vodo. Igralci v tem uživajo. Tudi če je bila tehnična izvedba slabša, smo se držali principov in reda. V drugem polčasu bolj kot v prvem. Potem avtomatsko nikomur ni težko teči in delati. Da igralci prepoznajo, da lahko kot ekipa in kot posamezniki še napredujejo, je pomembna stvar," je pozitivni niz komentiral Šimundža.

Zmagovalca je v 68. minuti z odličnim zaključkom z glavo odločil Pijus Širvys, za katerega je bil to prvenec v vijoličastem dresu. "Dolgo smo čakali na ta trenutek (vrnitev navijačev). Odličen občutek je bil. Tekma je bila zelo zahtevna, nismo si želeli tako igrati. Privoščili smo si napake, ki si jih običajno ne. Zato je še toliko bolj pomembno, da smo osrečili navijače. Občutki po derbiju so vedno posebni, tokrat pa še toliko bolj, ker sem dosegel zadetek," je bil prvenca vesel litovski bočni branilec. O navijačih in evforiji, ki se je ustvarila pred večnim derbijem, je dodal: "Veliko so nam pomagali. Ampak mislim da je lažje iti s polnega stadiona na prazen kot obratno. Pozabili smo že, kakšni so občutki. Čutili smo pritisk, ker je šlo za derbi. Zato smo si privoščili nekaj neizsiljenih napak, ampak na koncu je najpomembnejša zmaga."

Boromisa: Poraza si nismo zaslužili Po novem kaosu v taboru zmajev sredi tedna, ko je brez službe ostal trener Zoran Zeljković, je Šimundži tokrat nasproti stal kar športni direktor Ljubljančanov Goran Boromisa. Po vsej verjetnosti bo tako tudi na zadnji tekmi sezone z Bravom. "Dobra tekma. Poraza si nismo zaslužili. Odločila je ena prekinitev v drugem polčasu. Imeli smo svoje priložnosti. V nekih fazah igre nismo bili na nivoju, v izgradnji napadov smo bili nestrpni. Prehitro smo iskali globino. Po izenačenju nas je hitro presekal prejeti zadetek," je črto pod tekmo potegnil Boromisa. Pohvalil je svoje varovance, da sta bili agresivnost in motivacija na ustreznem nivoju. Ti pa so se domov vračali z dolgimi nosovi tudi zato, ker bi v primeru zmage v Ljudskem vrtu že pred zadnjim krogom dobili daljši oddih, na katerega bodo tako morali še počakati.

Sualehe že pogleduje proti koncu: Težka sezona je za nami David Sualehe sicer ni skrival, da komaj čakajo na konec nove turbulentne sezone, ki se je začela sanjsko z uspehom v Evropi, končala pa se bo vse prej kot to. "Vedeli smo, kaj moramo narediti. Všeč so nam takšne tekme. Celoten teden smo garali za to tekmo. Nadzirali smo tekmo in imeli več priložnosti. Prejeli smo gol iz protinapada, čeprav smo vedeli, da so v tem segmentu močni. Potem smo zopet nadzirali igro, dosegli zadetek, a ga tudi hitro prejeli," je najprej povedal bočni branilec, ki je sprožil strel, po katerem je Martin Milec dosegel avtogol. "Težka sezona je za nami. Igrali smo več kot 50 tekem. Še ena tekma nas čaka do konca," je Sualehe še povzel razmišljanje verjetno slehernega nogometaša na plačilnem seznamu Olimpije.