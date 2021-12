Šimundža o odhodu v tujino: Želim narediti korak naprej

Ante Šimundža je trener Mure od leta 2017, a največje uspehe na klopi prekmurcov je dosegel v lanski in letošnji sezoni. Pot do vrha slovenskega nogometa je bila dolga in njegov recept za uspeh vsebuje zgolj tri besede: "Red, delo in disciplina." Doda, da je prednost njegovega moštva ravno to, da so že nekaj časa skupaj in jih posledično odlikuje moštvena igra.