Šimundža po izpadu: Dali smo svoj maksimum in na to sem zelo ponosen

Glavni trener Ante Šimundža je bil po tekmi kljub izpadu ponosen na predstavo svojih varovancev: "Jaz bi obe tekmi jemal skupaj, ne bi govoril samo o današnji tekmi. Videl sem konkurenčno ekipo, ne glede na veliko razliko v proračunih, ne glede na veliko razliko v klubih. Bili smo dovolj konkurenčni, da smo prisilili Ludogorec, da so dali svoj maksimum in na to sem zelo ponosen." Hkrati se je Mariborčan obregnil tudi ob pritisk, ki ga je izvajal Ludogorec, tudi na nedovoljen način: "Oni so igrali doma. Naredili so pritisk že na začetku, saj ste videli, da so predvajali glasbo, ki ni dovoljena, in takrat smo dobili tudi zadetek. Vse skupaj gledano so naredili vse, potrudili so se maksimalno, da bi nas premagali, tako da z naše strani je zelo, zelo dobro, kako smo reagirali in da smo bili do konca v igri. Na žalost je potem neka individualna kvaliteta iz njihove strani odločila situacijo, ne glede na to, da bi lahko to situacijo tudi rešili, ampak nekje se more poznati razlika." Šimundža se je dotaknil tudi prve tekme, ko Muri ni uspelo zadeti: "Vedno je obžalovanje, če ne zabijemo, ampak vseeno je zelo pomembno, da nismo bili nezbrani, da nismo bili neorganizirani, ampak smo s potrpežljivo in izredno tekmovalno evropsko tekmo prišli do situacije, da bi lahko prišli celo v podaljške. Mene zelo veseli, da smo bili konkurenčni. Nihče ne želi zgubiti, fantom sem tudi rekel, da sem zelo ponosen na njih in da lahko imajo dvignjeno glavo." Ozrl pa se je tudi že proti prihajajoči ligaški tekmi proti Bravu: "Izredno bo zahtevno, čaka nas dolgo potovanje, ampak kljub temu bomo naredili vse, kar je v naši moči, da čim prej preklopimo, in potem, ko se bomo prešteli v četrtek, petek, kako in kaj, se bomo odločili za tekmo v soboto."