Šimundža po evropskem porazu ponovno poudaril, da je cilj slovenski naslov

Nogometaši Maribora so obe tekmi play-offa za Konferenčno ligo proti švedskemu Djurgardnu izgubili z 1:0 in končali z evropsko potjo. Trener vijoličastih Ante Šimundža, ki je tekmo zaradi kazni pospremil s tribune, je po obračunu čestital Celju in Olimpiji, podal svoje mnenje o tekmi ter spregovoril o ciljih v državnem prvenstvu.

Maribor - Djurgarden FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

"Djurgarden je zasluženo napredoval. Na obeh tekmah so zadeli, nam ni uspelo niti enkrat, bili smo premalo konkretni. Osem evropskih tekem je bila naša želja in to smo tudi dosegli, nadaljnja želja pa je bil vstop v Konferenčno ligo. Ampak, kot sem že večkrat dejal, naš primarni cilj je prvenstvo," je uvodoma dejal Ante Šimundža.

Maribor - Djurgarden FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Mariborčani so na povratni tekmi proti trenutno drugouvrščeni ekipi švedskega prvenstva zadetek prejeli dobre tri minute po začetku tekme, v nadaljevanju pa kljub številnim obetavnim priložnostim niso uspeli zadeti. "Fantje so bili pripravljeni na tekmo, hiter zadetek pa je spremenil obračun. V prvem polčasu smo nadvladovali in imeli tri zelo dobre situacije, nasprotnik praktično nobene več, ampak nismo zabili. Potem je prišla 60. minuta (rdeči karton op. a.), kjer se je tekma prelomila na njihovo stran. Mi smo poskušali z dvema špicama, Djurgarden pa je z izkušnjami vse rešil," je potek tekme opisal mariborski strokovnjak.

Ante Šimundža FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Šimundža je zaradi kazni tekmo pospremil s tribune: "Za rezultat prevzemam popolno odgovornost. Sem trener te ekipe in moral bi jo pripraviti tako, da bi zmagala, po drugi strani pa imamo razloge, zakaj smo v določenih delih tekme trpeli in nismo uspeli dvigniti ritma igre." Prioriteta je slovenski državni naslov Odkar je Maribor nazadnje igral v skupinskem delu enega izmed evropskih klubskih tekmovanj, so evropsko jesen doživeli v treh slovenskih mestih. V premierni izvedbi Konferenčne lige se je Šimundža z Muro uvrstil v skupinski del, lani je to uspelo še Olimpiji, letos pa bomo tam poleg Ljubljančanov spremljali še Celjane. A zgodovina se ne pozabi tako zlahka, 52-letni nogometni strokovnjak je prepričan, da Maribor ostaja slovenski zastavonoša v Evropi: "Kolikokrat je Maribor igral v evropskih tekmovanjih in kolikokrat vsi ostali skupaj?"

Maribor je v enem izmed evropskih tekmovanj nazadnje nastopal v sezoni 2017/18, ko so v skupinskem delu Lige prvakov igrali proti Liverpoolu, Sevilli in Spartaku iz Moskve. FOTO: Damjan Žibert icon-expand