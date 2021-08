Šimundža po uspehu v Kaunasu: Proti Šturmu neznank ne bo

Žiga Kous je z edinim zadetkom v dvoboju z litovskim Žalgirisom poskrbel za nepopisno veselje v črno-belem taboru, ki bo v naslednjih dveh tednih lovil zgodovinski preboj v skupinski del po jakosti drugega evropskega klubskega tekmovanja.

Graški Šturm še zdaleč ne daje vtisa moštva, ki bi bilo nepremagljivo, česar se globoko v sebi verjetno zaveda tudi zelo uspešni strateg slovenskega državnega prvaka Ante Šimundža, ki je najprej želel čestitati svojim varovancem za uspeh proti Žalgirisu. "Neverjetno težka tekma je za nami, proti kakovostnemu nasprotniku na zahtevnem igrišču. A z malo sreče smo prišli do želenega cilja," je uvodoma dejal zadovoljni 50-letni mariborski strokovnjak in v nadaljevanju izpostavil ključne dejavnike, ki so vplivali na končni razplet v obračunu z litovskim predstavnikom.