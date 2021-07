Šimundža pred povratnim obračunom: Pripravljeni smo in zavedamo se zahtevnosti tekmovanja

V obrambi so slovenski državni prvaki prikazali čvrsto igro, ki bo ključ do uspeha tudi na gostovanju. Za napredovanje pa bo treba tudi zadeti. Trener črno-belih Ante Šimundža je tako napovedal nekaj presenečenj za nasprotnika.

Ekipa Mure je v torek z mariborskega letališča odpotovala v Bolgarijo, kamor se je odpravil strokovni štab ter 23 nogometašev, med potniki so Matko Obradović, Marko Zalokar, Lan Erjavec, Matic Maruško, Mihael Klepač, Jan Gorenc, Žan Karničnik, Žiga Kous, Kai Cipot, Klemen Šturm, Nino Kouter, Tomi Horvat, Alen Kozar, Marko Brkić, Andrija Filipović, Marin Karamarko, Luka Bobičanec, Amadej Maroša, Tio Cipot, Klemen Pucko, Dragan Lovrić, Staniša Mandić in David Đurak. Pred odhodom je Šimundža dejal: "Vsi skupaj smo pripravljeni, zavedamo se težavnosti nasprotnika , zavedamo se zahtevnosti tega tekmovanja. Mislim, da smo mentalno na tem (pravem) nivoju." Luka Bobičanec pa je dodal: "Ozračje je dobro, zavedamo se, kakšno tekmo igramo, zavedamo se, kakšen je nasprotnik, gremo se borit in gotovo se ne bomo predali do konca." Črno-beli so nato zvečer opravili tudi uradni trening na zelenici Arene Ludogorec.

Mura bo v primeru zmage v skupnem seštevku v 3. krogu kvalifikacij za Ligo prvakov igrala proti zmagovalcu obračuna med grškim Olympiacosom in azerbajdžanskim Neftčijem. V primeru poraza proti Ludogorcu pa bi se preselila v tretji krog kvalifikacij za evropsko ligo, kjer bi ji nasproti stal litovski Žalgiris.