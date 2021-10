Mura se vrača v Ljudski vrt: 'Nasprotnika želimo razgaliti'

Na novinarski konferenci pred tekmo sta iz tabora Mure sodelovala Ante Šimundža in Matic Maruško. "Nasprotnika želimo razgaliti. To pomeni, da mu onemogočimo dobre stvari in da razgalimo slabe. Imajo določeno hitrost, imajo svoj prepoznaven koncept. Prepričan sem, da se nam ne bodo prilagajali, ampak bodo sledili svojemu konceptu in poskušali biti v tem segmentu čim boljši," je o slovitem in predvsem bistveno bogatejšem nasprotniku povedal Šimundža.

Strateg, ki ima z evropskimi tekmami v Ljudskem vrtu izkušnje še iz časov Maribora, kjer je bil tako igralec kot trener, se zaveda kakovosti trenutno sedmouvrščene ekipe francoskega prvenstva. Po njegovem mnenju bo zelo pomembna intenzivnost, ki je v Ligue 1 seveda na bistveno višji ravni kot v prvi ligi: "Ne moremo biti enako hitri. Tudi mi imamo hitre igralce, a predvsem bo pomembna intenzivnost. Če pogledamo vse meritve, ki jih dobimo, so naši igralci lahko tudi enako hitro kot nasprotniki, ampak, saj pravim, to je eno, intenzivnost v celotni tekmi pa je nekaj drugega. Dejstvo je, da so v določenih segmentih igre zelo, zelo dobri."

Našemu novinarju Tadeju Vidrihu je Šimundža kot ključ do uspeha izpostavil še dejstvo, da bodo morali čim več žog zadržati v svoji posesti, saj se bodo tako izognili nenehnemu branjenju, ki terja večji napor in posledično več energije.