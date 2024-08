Šimundža: Pričakujem agresivno, kakovostno in napadalno Vojvodino

"Po nedeljski tekmi z Muro je sledila preusmeritev na evropske kvalifikacije. Pomembno je, da vsi igralci trenirajo. Tudi Martin Milec , ki je moral predčasno z igrišča prejšnji četrtek proti Vojvodini in je nato izpustil dvoboj z Muro. Trenutna slika je zelo pozitivna, saj so vsi fantje pripravljeni za nastop," poudarja strateg Maribora Ante Šimundža .

"Gol za 2:1 je bil zelo pomemben. Omogoča nam boljše izhodišče, to je dejstvo, se pa zelo dobro zavedamo, da nas čaka zahtevna preizkušnja. Pripravljeni moramo biti na povečan pritisk s strani gostiteljev, ki bodo iskali pot do napredovanja. Sicer ne igrajo v Novem Sadu, ampak na stadionu ligaških tekmecev v Bački Topoli. Razlika je, če je na tribunah 4500 gledalcev ali nekaj deset tisoč, toda nogometaši Vojvodine so se zdaj že privadili na razmere, saj igrajo v Bački Topoli tudi prvenstvene tekme, tako da ne bo težav zanje," o morda pomembnem dejavniku pred povratnim obračunom 3. predkroga kvalifikacij za konferenčno ligo pravi Šimundža.

53-letni strokovnjak se zaveda, da bo pot do (morebitnega) napredovanja v play-off kvalifikacij omenjenega tekmovanja vse prej kot enostavna. "Pričakujem, da bodo šli v tekmo agresivno, nikakor pa ne brezglavo. Imajo rep in glavo kot ekipa, imajo kakovost, ustrezno disciplino v igri. Zato potrebujemo naš odziv na evropski ravni. V fazi obrambe moramo biti tekmovalni, v fazi napada pa dovolj nevarni pri ogrožanju njihovih vrat. Zagotovo gre pričakovati njihovo agresivnost, željo, da bi čim prej prišli do zadetka, vodstva in tako se tudi moramo pripraviti," zaključuje Šimundža.