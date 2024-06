Šimundža: Prioriteta je naslov prvaka

"Priprave so zastavljene v tej smeri, da je prioriteta prvo mesto v državnem prvenstvu. Cilj v Evropi pa bo skušati odigrati osem tekem, z možnostjo uvrstitve v skupinski del enega izmed dveh evropskih tekmovanj. O delu in zadevah glede priprav je vse dorečeno, prva zahteva pa je povezana s tekmovalno ambicioznostjo. Izjemna pomlad je zdaj že preteklost, sledi novo dokazovanje," je ob začetku novega poglavja poudaril Ante Šimundža .

Na obzorju nove okrepitve

V primerjavi z lansko sezono v moštvu ni več Aleksa Pihlerja, Nemanje Mitrovića, Itsukija Urate, Marka Zalokarja in Ishaqa Rafiuja, zaradi poškodbe sprednje križne vezi pa še nekaj časa ne bo na voljo Tineta Čuka. Priprave z ekipo sta začela 17-letna Max Alexander Bilać in Niko Grlić. "Bilać ima izredne fizične lastnosti. Njegova kakovost in nadarjenost omogočata, da bi lahko kdaj v prihodnje vrzel na štoperskem položaju zapolnili z njim. Grlić pa je v mladinskem tekmovanju pokazal, da si zasluži priložnost, saj je bil vse tekme odigral na visoki ravni. Fantje imajo odprto pot, ob trdem delu lahko razmišljajo o tem, da trkajo na vrata članske ekipe in pritisnejo vodilne v nogometni šoli, da mi predstavijo kandidate, ki bi lahko jutri nosili tudi dres članskega moštva."

Kateri nogometaši se bodo v poletnem prestopnem roku preselili v štajersko prestolnico zaenkrat še ni znano, po besedah trenerja pa lahko pričakujemo, da bo klub kmalu postal aktiven na nogometni tržnici. "Zadeve so razdelane, s športnim direktorjem imava cilj. Želja je, da bi imeli 95 odstotkov ekipe na voljo že do 17. junija, ko se selimo v pripravljalno bazo v Prekmurju. Želimo biti tekmovalni na vseh treh frontah in načrtno dopolniti določene igralne položaje. Kakovost pri novincih je samoumevna, to je osnova. Treba pa je imeti v Mariboru nekaj več tudi glede značajskih lastnosti."