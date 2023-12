Šimundža po zmagi na derbiju: Lahko se vključimo v boj za prvaka

Nogometaši Maribora so drugi večni derbi sezone odločili že v prvem polčasu. Po treh hitrih zadetkih vijoličastih je brezhibno nedeljsko popoldne v Ljudskem vrtu v izdihljajih srečanja delno uničil Mustafa Nukić, trener 16-kratnih državnih prvakov Ante Šimundža pa verjame, da bodo privrženci Maribora tudi v prihodnosti lahko uživali v prvovrstnih predstavah svojih ljubljencev.

icon-expand NK Maribor - NK Olimpija Ljubljana FOTO: Aljoša Kravanja

Trener vijoličastih Ante Šimundža je bil po tekmi zadovoljen nad dejstvom, da sta obe ekipi poskrbeli za to, da tekmi med Mariborom in Olimpijo lahko rečemo derbi. "Navijačem se zahvaljujem za izjemno podporo, tako na današnji, kot tudi na prejšnjih tekmah. Tekma je bila zelo dinamična in na visoki ravni. Zasluženo smo prišli do treh točk. Za dober derbi sta potrebni obe ekipi in oboji smo bili na nivoju, ki je po tekmi lahko upravičil sloves derbija."

icon-expand Navijači Maribora so v drugem polčasu poskrbeli, da je nebo nad Ljudskim vrtom spominjalo na novoletno obdobje. FOTO: Aljoša Kravanja

Mariborčani so že v prvem delu prvega polčasa trikrat premagali gostujočega vratarja, kar jim je omogočilo, da so nadaljevanje srečanja lahko odigrali mirnejše. Šimundža je mnenja, da lahko njegova ekipa v primeru, da bo tudi na prihajajočih tekmah igrala tako, kot v uvodnih minutah derbija, začne razmišljati o vrhu lestvice. "Če bomo držali nivo in tempo, kot smo ga proti Olimpiji pokazali v prvih 25 minutah, se lahko vsekakor vključimo v boj za prvaka. Vemo, da to ne bo lahko. Fantje imajo še precej rezerve v dojemanju tega, kako je treba igrati v dresu Maribora - seveda ne vsi, nekateri več, drugi manj. Decembra nas čakajo še tri zelo pomembne tekme. Z današnjo tekmo se niti pod razno ne moremo zadovoljiti, saj smo jo zaključili na način, ki mi niti malo ni všeč."

Porazne uvodne minute Olimpije so gostujočega trenerja Zorana Zeljkovića v 26. minuti prisilile v dvojno zamenjavo, tudi domači strateg pa je med polčasom opravil zamenjavo, ki je sicer ni imel v planu. "Med polčasom sem zaradi poškodbe Maxa Watsona zamenjal z Nemanjo Mitrovićem, ki je odigral na zelo dobrem nivoju. Preden je Olimpija prevzela pobudo smo imeli še dve dobri situaciji, da tekmo zaključimo. Veliko se je dogajalo v našem kazenskem prostoru in nad tem nisem zadovoljen. Vem, da lahko to izpeljemo boljše, hkrati pa se zavedam, kaj pomeni derbi in koliko čustev je prisotnih na takšni tekmi."

icon-expand Jan Repas se je med strelce vpisal v 6. in 22. minuti. FOTO: Aljoša Kravanja

Besedam trenerja se je pridružil tudi Jan Repas, ki je z dvema izjemnima zadetkoma prispeval levji delež k zmagi Maribora. "Včasih lahko odigraš dobro tekmo in ne daš gola, tako da sem navdušen nad statistiko, moštveno predstavo in svojima dvema zadetkoma." 26-letni vezist, ki sicer raje zaključuje z desno nogo, je oba zadetka dosegel z levo, v drugem polčasu pa je bil blizu hat-tricka z levico. "Jezen sem, ker nisem dosegel še enega gola. Večkrat moramo streljati izven kazenskega prostora, ker smo videli, da nam je danes to uspelo uspešno realizirati." Repas se je na prvi tekmi pod vodstvom Šimundže podpisal pod gol in dve asistenci ter ob minimalni zmagi nad Rogaško dosegel zadetek. "Moja pozicija na terenu je ista, kot je bila pod vodstvom Damirja Krznarja, razlika pa je v tem, da se več vključujem v 16-metrski prostor. Vsi se želimo fokusirati na gol, želja vsakega igralca pa je, da zadane," je zaključil Repas.