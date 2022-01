Šimundža sedel na klop bolgarskega prvaka Ludogorca

Šimundžo, ki je Sobočane v skoraj štirih letih in pol popeljal do naslova državnih in pokalnih prvakov, v tej sezoni pa so nastopili v skupinskem delu konferenčne evropske lige, je pri črno-belih nasledil Damir Čontala .

Namigovanja o tem, da naj bi Šimundža zasedel mesto prvega trenerja pri Ludogorcu, ki je v Bolgariji od sezone 2011/12 desetkrat zapored državni prvak, so se pojavljala že dlje časa. Lastnik kluba, ki igra v zeleno-belih barvah in domuje na stadionu Huvepharma v Razgradu, je eden najpomembnejših bolgarskih gospodarstvenikov, in sicer je to Kiril Domuščijev . Po podatkih Transfermarkta je njegova ekipa vredna 33,85 milijona evrov.

Ante Šimundža, ki je v Bolgariji zamenjal Stanislava Gečeva, je pred tem drugič v svoji trenerski karieri sedel na klop Mure, in sicer junija 2017. Navijači črno-belih so ga spoznali že leta 2011, ko je prevzel takratno Muro 05 in jo popeljal do tretjega mesta v prvoligaški konkurenci. Pri Muri je ostal vse do konca sezone 2012/13, potem pa pot nadaljeval v Mariboru in z njim uspešno nastopal tudi na evropskih tekmovanjih. V sezoni 2013/14 je Maribor popeljal med 32 najboljših ekip v evropski ligi, v sezoni 2014/15 pa mu je z vijoličastimi uspel tudi preboj v skupinski del tekmovanja v elitni Ligi prvakov.

Muro je v sezoni 2019/20 popeljal do naslova pokalnih prvakov, v sezoni 2020/21 pa do naslova državnih prvakov. Šlo je za zgodovinski uspeh. Nogometaši Mure so 22. maja na zadnji tekmi sezone v Ljudskem vrtu s 3:1 premagali Maribor in tako prvič osvojili naslov državnega prvaka.