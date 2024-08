Šimundža: Škoda za prejeti zadetek, a v Ljudskem vrtu bomo mi v prednosti

Čeprav so mariborski nogometaši na prvo tekmo zadnjega predkroga kvalifikacij za Konferenčno ligo na sever Evrope odpotovali z velikim spoštovanjem do tekmeca, pa se po koncu prvega dela obračuna z Djurgardnom zdi, da imajo varovanci trenerja Anteja Šimundže kljub minimalnemu porazu z 1:0 lepe možnosti, da si v nabito polnem Ljudskem vrtu čez teden dni zagotovijo evropsko jesen.

Na tej točki je treba poudariti, da so se vijoličasti v minulih dneh ubadali s poškodbami nosilcev igre (Josip Iličić, Hilal Soudani ...) in bili zaradi kazni primorani prvo tekmo na Švedskem odigrati brez prisotnosti glavnega trenerja Anteja Šimundže ob igrišču. Izkušeni strateg je s sodelavci iz strokovnega vodstva opravil odlično delo in predvidel večino stvari, ki so se zgodile kasneje na zelenici, kar je posledično privedlo do relativno ugodnega izhodišča pred povratno tekmo v Ljudskem vrtu prihodnji četrtek. "Za nami je zahtevna tekma, za gledalce najbrž ne tako zanimiva kot za nas trenerje. Te njihove dolge žoge so nas, povedano po pravici, nekoliko presenetile. Poskušali so z igro na preskok, kar doslej niso počeli, a smo zelo dobro odgovorili. Imeli smo svoje trenutke v igri, zaradi umetne trave smo bili v določenih trenutkih nenatančni. Kar me veseli, je spoznanje, da smo vztrajali pri svojih principih in naših zadevah, pri kontinuiranih napadih. Bili smo tekmovalni, žal pa smo prejeli zadetek, a so fantje oddelali tekmo na visoki ravni," je za uradno klubsko spletno stran po tekmi dejal Ante Šimundža, ki jo je zaradi kazni moral spremljati z razdalje.

Mariborski nogometaši so si z bojevito predstavo na Švedskem priigrali relativno ugodno izhodišče pred povratnim obračunom z Djurgardnom naslednji četrtek v Ljudskem vrtu. FOTO: NK Maribor Grega Wernig icon-expand

"Leta 2011 sem postal samostojni trener in nisem vajen suspenzov ali podobnih situacij. Če se prav spomnim, sem bil v slovenski ligi kaznovan le enkrat, na tekmi z Dravo. Popolnoma druga zadeva je glede evropskega tekmovanja, kjer sem bil vedno z ekipo ob igrišču. Ni prijetno na tribuni, tega si ne smem več dovoliti in si tudi več ne bom. Moram pa izpostaviti sodelovanje s klopjo, ki se je odlično odzvala in nasploh odlično vodila tekmo," je sodelavce iz strokovnega štaba pohvalil 53-letni štajerski strokovnjak. Nekateri trenutki so med dvobojem nakazovali, da bi lahko storili kaj več, a je zmanjkala pika na i v napadalnem delu. "Dobro smo se prilagodili na umetno travo, pričakoval sem, da bi lahko imeli večje težave. Prvih 15 minut je minilo, ne da bi čutili pritisk gostiteljev, ki smo ga pričakovali. Odzvali smo se zelo dobro v uvodni fazi. Je pa dejstvo, da bi morali ostati zbrani do konca tekme. Pripetila se nam je manjša napaka pri sprejemanju odločitve, kako in kaj pod pritiskom z žogo. In potem se hitro zgodi, kar se je. Izkazalo se je, da je Djurgården ekipa, ki ima rep in glavo. Tekmeci lahko tudi med tekmo spremenijo način igre in morali bomo biti zelo previdni, da se ne bomo znašli v neprijetnih situacijah. Tekmeci so vendarle v prednosti, tega ne smemo pozabiti," se Šimundža zaveda kakovosti tekmeca.

