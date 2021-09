Šimundža: Smo v fazi učenja, a zadovoljen sem s pristopom

Črno-beli so kljub porazu za prikazano igro prejeli bučen aplavz s tribun mariborskega Ljudskega vrta. Če bi Jan Gorenc izkoristil imeniten predložek Tomija Horvata v 23. minuti, bi bil potek srečanja morda videti nekoliko drugače. Toda nizozemski prvoligaš Vitesse je pokazal, da gre za kakovostno in izkušeno moštvo, ki zna igrati evropske tekme.

Ko se je zdelo, da bi muraši lahko resneje zapretili favoriziranemu tekmecu, je Vitesse odgovoril z zadetkom(a). "To je cena igranja na precej višji ravni, kot je igranje tekem v slovenskem državnem prvenstvu. Vemo, kaj pomeni nizozemska liga v kvalitativnem smislu. Fantom nimam česa očitati, saj so pokazali tisto, česar so v danem trenutku sposobni. Zadovoljen sem s pristopom, po drugi strani pa lahko objokujemo neizkoriščene priložnosti. Gostje so to znali izkoristiti in potek srečanja obrniti sebi v prid," je v uvodni izjavi oceno o tekmi podal strateg Mure Ante Šimundža.