Šimundža: To je nivo, na katerega se še navajamo

Slovenski prvaki so si kljub obetavnemu začetku in vodstvu že v tretji minuti močno otežili delo za povratno tekmo. Sturm je kaznoval napake v soboški obrambi ter prišel do zelo dobrega izhodišča za tekmo pred domačimi navijači. Pomembnosti končnega izida se zaveda njihov trener Christian Ilzer: "V zelo, zelo intenzivni igri smo ustvarili dober začetni položaj. NŠ Mura nam je pokazala, da so izjemno močen nasprotnik."

Avstrijci so pred polčasom izid na Fazaneriji izenačili, po odmoru pa v razmaku treh minut dosegli dva zadetka. "V treh minutah smo izgubili tekmo. Imeli smo priložnosti, da se vrnemo, ampak jih nismo izkoristili. Tiste tri minute so me ubile," je bil po srečanju razočaran igralec Mure Klemen Šturm. "Prvi polčas je bil na začetku težak. Vendar smo pokazali značaj, vzeli igro v svoje roke in jo imeli pravzaprav vedno pod nadzorom," je igro Sturma do 63. minute in drugega zadetka komentiral Stefan Hierländer. Igralci Mure se kljub temu niso vdali in do konca tekme pripravili priložnosti, ki bi jim v primeru bolj zbranih zaključkov napadalcev lahko prinesle bolj ugoden rezultat pred povratno tekmo v Gradcu.