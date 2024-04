Šimundža zadovoljen zaradi 'popolnega nadzora' v Kidričevem

Nogometaši Maribora so v petek v Kidričevem zabeležili šele tretjo prvenstveno zmago na gostovanjih v tej sezoni. Povsem zasluženo so bili z 2:0 boljši od Aluminija, ki je bil od prve do zadnje minute v podrejenem položaju. Ante Šimundža je bil z videnim zelo zadovoljen. Izpostavil je osredotočenost in željo svojih varovancev.