Šimundža podaljšal pogodbo z Muro

"V čast mi je, da mi je klub izkazal zaupanje še za naslednji dve leti. Ponosen sem na delo, ki sem ga opravil s svojimi sodelavci, igralci na igrišču in s celotnim klubom. V razmišljanju smo na isti valovni dolžini. Zadeva je nastavljena tako, da lahko naredimo še korak naprej. Stremimo k temu, da želimo biti vsak dan boljši. Vse nas vodi ista misel, da napredujemo v vseh segmentih, tako na igrišču kot ob njem," je ob podaljšanju sodelovanja za spletno stran kluba povedal Ante Šimundža.

"Podaljšanje pogodbe z glavnim trenerjem je nadaljevanje začrtane poti, ki smo si jo zadali ob začetku našega sodelovanja leta 2017. Marsikateri cilj smo prehiteli, toda prepričani smo, da naš razvoj še ni končan. Tudi za naprej delimo iste poglede, zato odločitev o podaljšanju ni predstavljala težav. S premišljenimi potezami na realnih osnovah bomo nadaljevali s trdim delom in prepričan sem, da nas vse skupaj čaka še veliko uspehov,"je ob sklenitvi novega dogovora povedal športni direktor Denis Rajbar.

"Ante Šimundža je pomemben del mozaika uspehov Mure v zadnjih štirih letih. Veseli nas, da delimo skupen pogled na nadaljnji trajnostni razvoj Mure, kar dokazujemo s podpisom nove pogodbe. Članska ekipa predstavlja in pomembno vpliva na celoten klub. V štiriletnem obdobju smo skupaj dosegli vse zastavljene cilje, Anteju se zahvaljujemo za njegov velik prispevek k tem uspehom. Verjamem, da nam bo s profesionalnostjo in zavzetostjo to uspelo tudi v prihodnjem obdobju. Veseli nas, da bomo v Muri tudi v prihodnjem obdobju sodelovali z uglednim trenerjem in vrhunskim strokovnjakom," pa je dodal predsednik NŠ Mura Robert Kuzmič.