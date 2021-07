Šimundža po zmagi v Skopju: V Evropi smo novinci. Smo še v fazi odraščanja

Murskosoboška Mura se iz makedonske prestolnice vrnila z minimalno rezultatsko prednostjo. Mura je z enajstmetrovko Luke Bobičanca premagala Škendijo, soboško vodstvo pa je z nekaj posredovanji ob koncu tekme ohranil Matko Obradović. Povratni obračun prvega kroga kvalifikacij UEFA Lige prvakov bo odigran prihodnji torek. Prekmurska zasedba je prvič v zgodovini prišla do priložnosti za nastop v UEFA Ligi prvakov. Slovenski prvaki so se danes merili s severnomakedonskim prvakom Škendijo, ki sicer tekmecev ni gostila na svojem stadionu v Tetovu, ampak na nacionalnem stadionu v Skopju. Na koncu so z borbeno predstavo iztržili ugoden izid pred povratno tekmo doma. V priloženem videu izjava prvega trenerja črno-belih iz Fazanerije Anteja Šimundže in vrhunci tekme iz Skopja. Za videopodlago prispevka je poskrbela TV IDEA.