Šimundža po izpadu Maribora vrgel rokavico Šulerju

Botev iz Plovdiva je bil od Maribora po 180 minutah boljši s 4:3. Povratna tekma v Ljudskem vrtu, kjer se je zbralo dobrih osem tisoč navijačev, se je končala z 2:2. Bolgari so levji delež na poti do napredovanja opravili v uvodnih 15 minutah drugega polčasa, ko sta zadela Christian Nwachukwu in Anthony Ujah.

"Razplet ni bil po naših željah. Žalostno je, da ne izgubiš, ampak izpadeš. Dejstvo je, da je bil nasprotnik za gol boljši. Stvari v Evropi so popolnoma jasne, kilometrina je zelo pomembna. Mi pa nimamo veliko nogometašev s kilometrino. To ni izgovor, to je dejstvo," je črto pod izpadom, ki sicer ne pomeni slovesa od Evrope, potegnil Ante Šimundža.