Sin Carla Ancelottija bo vodil klub v Ligi prvakov

Davide Ancelotti je s francoskim klubom podpisal dvoletno pogodbo, vendar v klubu za zdaj niso povedali, ali bo pred svetovnim prvenstvom (11. junija do 19. julija) zapustil svojo vlogo v očetovem trenerskem štabu Brazilije.
36-letnik bo kmalu na vrsti za svoj drugi mandat glavnega trenerja, potem ko je lani šest mesecev preživel pri brazilskem Botafogu.
"Zelo sem ponosen in srečen," je dejal Davide Ancelotti in dodal: "V čast mi je predstavljati Lille. Gre za resen, ambiciozen in tekmovalen klub, ki redno igra evropski nogomet," je dejal nekdanji nogometaš mladinskega pogona Milana.
Lille bo naslednjo sezono nastopil v Ligi prvakov, potem ko je v domačem prvenstvu Ligue 1 končal na tretjem mestu, 15 točk za zmagovalcem PSG. Nova sezona francoskega prvenstva se bo začela 22. avgusta.
