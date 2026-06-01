Nogomet

Sin Carla Ancelottija bo vodil klub v Ligi prvakov

Lille, 01. 06. 2026 15.38 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Davide Ancelotti

Francoski nogometni prvoligaš Lille je sporočil, da bo novi trener prvega moštva postal pomočnik brazilskega selektorja Davide Ancelotti, sin Carla Ancelottija. Lille je novico sporočil teden dni po odhodu trenerja Bruna Genesia.

Davide Ancelotti je s francoskim klubom podpisal dvoletno pogodbo, vendar v klubu za zdaj niso povedali, ali bo pred svetovnim prvenstvom (11. junija do 19. julija) zapustil svojo vlogo v očetovem trenerskem štabu Brazilije.

36-letnik bo kmalu na vrsti za svoj drugi mandat glavnega trenerja, potem ko je lani šest mesecev preživel pri brazilskem Botafogu.

"Zelo sem ponosen in srečen," je dejal Davide Ancelotti in dodal: "V čast mi je predstavljati Lille. Gre za resen, ambiciozen in tekmovalen klub, ki redno igra evropski nogomet," je dejal nekdanji nogometaš mladinskega pogona Milana.

Lille bo naslednjo sezono nastopil v Ligi prvakov, potem ko je v domačem prvenstvu Ligue 1 končal na tretjem mestu, 15 točk za zmagovalcem PSG. Nova sezona francoskega prvenstva se bo začela 22. avgusta.

Tako se vzgaja otroke na kmetiji: manj ekranov, več odgovornosti in narave
Ena navada, ki otrokom pomaga do boljšega spomina in koncentracije
Ponosni Goran Ivanišević ob maturi sina
Tom Hardy na robu propada zaradi neprimernega obnašanja
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Po razhodu v objemu Marka iz Kmetije
Novo zdravilo proti raku podaljšuje življenje in zmanjšuje tveganje smrti
Navade, ki tiho uničujejo vaše žile
To priljubljeno pijačo pijemo skoraj vsak dan – ledvicam pa lahko škodi bolj kot sol
Preverite, ali ste upravičeni do višjega otroškega dodatka
Trajnostne ideje so dobile priložnost: A zakaj nekatere ostanejo le ideje?
Najbolj ekstremni mostovi v Evropi, kjer ljudje zmrznejo sredi hoje
Nekdanja žena igralca se je poročila tri mesece po njegovi smrti
Ženska, ki je spremenila zgodovino ženskega dvigovanja uteži
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Nikoli več ne zavrzite česnovih olupkov – so pravo zlato v kuhinji
Babičino pecivo s sadjem
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Ja, Chef!
Gepack
Sanjski moški
