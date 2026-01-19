Naslovnica
Nogomet

Sin legendarnega napadalca v slogu očeta zabil na mestnem derbiju

Rotterdam, 19. 01. 2026 11.19 pred 3 urami 2 min branja 0

Avtor:
L.M.
Shaqueel van Persie

Shaqueel van Persie, sin legendarnega Robina, je za Feyenoord na derbiju proti Sparti Rotterdam dosegel dva zadetka. S prvima dvema goloma v profesionalni karieri je 19-letnik poskrbel za delirij na tribunah stadiona De Kuip, čez 5 minut pa je sledila hladna prha v obliki gola Sparte, s katerim so gostje zmagali na derbiju.

Robin in Shaqueel van Persie
Robin in Shaqueel van Persie
FOTO: X

Robin van Persie je svojemu 19-letnemu sinu profesionalni debi namenil v tekmi lige prvakov proti Celticu, ko je nizozemska zasedba izgubila s 3:1. Legendarni napadalec je vodenje kluba v katerem je začel svojo bogato kariero leta prevzel leta 2025. Ko je v igro prvič poslal svojega sina Shaqueela van Persieja, je bil deležen številnih kritik, na katere je tudi odgovoril: "To odločitev sem sprejel kot trener, ne kot oče. Shaqueel je igralec, ki lahko zabije iz katere koli situacije, zato ga potrebujemo," je na obtožbe nepotizma odgovoril nekdanji napadalec Arsenala.

Shaqueel van Persie
Shaqueel van Persie
FOTO: Profimedia

Njegovim varovancem trenutno sicer ne gre najbolje, zmage ne poznajo od lanskega decembra, ko so s 6:1 nadigrali Zwolle. Na vrhu nizozemskega prvenstva kraljuje PSV, ki ima pred drugouvrščenim Feyenoordom kar 16 točk prednosti. Na mestnem derbiju proti Sparti se je Van Persie želel vrniti na zmagovalne tirnice, posebej, ker gre za tako pomembno tekmo v lokalnem okolju, ki jo je Feyenoord igral na svojem stadionu.

Prvi so udarili gostje, ki so v 40. minuti z zadetkom Joshue Kitolana povedli z 1:0. V 55. minuti so svoje vodstvo še povišali. Domačini so čez slabih 10 minut rezultat znižali na 1:2. Tik pred tem zadetkom je na igrišče vstopil Shaqueel. Proti koncu tekme se je Feyenoord znašel v zaostanku z 1:3. Nato pa je sin legendarnega Nizozemca pokazal, da kri vendarle ni voda, in v slogu svojega očeta poskrbel za dvojno slavje na tribunah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V 87. minuti je z iznajdljivim zaključkom rezultat zmanjšal na 2:3. Minuto kasneje pa mu je uspela še večja mojstrovina. Po predložku soigralca je v slogu svojega očeta s škarjicami še drugič premagal gostujočega vratarja in 16-kratne nizozemske prvake vrnil v igro. Ob zadetku svojega sina so starejšega van Persieja vendarle prevladala čustva, 42-letnik je bil ob robu igrišča na robu solz. Če pa so bile to solze sreče, bi nekdanji napadalec Manchester Uniteda čez 5 minut najraje zajokal iz žalosti. Gostje so po protinapadu še četrtič stresli domačo mrežo in prišli do prve gostujoče zmage na mestnem derbiju po 26 letih.

robin van persie shaqueel van persie feyenoord spart rotterdam dva zadetka

Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
