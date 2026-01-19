Sin legendarnega napadalca v slogu očeta zabil na mestnem derbiju

Robin van Persie je svojemu 19-letnemu sinu profesionalni debi namenil v tekmi lige prvakov proti Celticu, ko je nizozemska zasedba izgubila s 3:1. Legendarni napadalec je vodenje kluba v katerem je začel svojo bogato kariero leta prevzel leta 2025. Ko je v igro prvič poslal svojega sina Shaqueela van Persieja , je bil deležen številnih kritik, na katere je tudi odgovoril: "To odločitev sem sprejel kot trener, ne kot oče. Shaqueel je igralec, ki lahko zabije iz katere koli situacije, zato ga potrebujemo," je na obtožbe nepotizma odgovoril nekdanji napadalec Arsenala.

Njegovim varovancem trenutno sicer ne gre najbolje, zmage ne poznajo od lanskega decembra, ko so s 6:1 nadigrali Zwolle. Na vrhu nizozemskega prvenstva kraljuje PSV, ki ima pred drugouvrščenim Feyenoordom kar 16 točk prednosti. Na mestnem derbiju proti Sparti se je Van Persie želel vrniti na zmagovalne tirnice, posebej, ker gre za tako pomembno tekmo v lokalnem okolju, ki jo je Feyenoord igral na svojem stadionu.

Prvi so udarili gostje, ki so v 40. minuti z zadetkom Joshue Kitolana povedli z 1:0. V 55. minuti so svoje vodstvo še povišali. Domačini so čez slabih 10 minut rezultat znižali na 1:2. Tik pred tem zadetkom je na igrišče vstopil Shaqueel. Proti koncu tekme se je Feyenoord znašel v zaostanku z 1:3. Nato pa je sin legendarnega Nizozemca pokazal, da kri vendarle ni voda, in v slogu svojega očeta poskrbel za dvojno slavje na tribunah.