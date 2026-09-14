Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Sin legendarnega nogometaša zadrogiran povzročil prometno nesrečo

Cagliari, 14. 09. 2026 14.09 pred 13 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Daniel Maldini

Za Danielom Maldinijem je buren konec tedna. Sprva je bil junak svoje ekipe, le nekaj ur kasneje pa se je znašel v situaciji, ko morda ne bo več zaigral za klub, katerega barve trenutno brani.

Sin legendarnega Paola Maldinija je namreč v resnih težavah in bo trepetal še nekaj časa, vsaj dokler na dan ne pridejo vse podrobnosti incidenta, ki se je zgodil v zgodnjih nedeljskih jutranjih urah v Milanu.

Maldini je bil v soboto zvečer mož odločitve za Cagliari. Na gostovanju pri Atalanti je bil v 61. minuti natančen z bele pike, njegova ekipa pa je na koncu odnesla zmago z 2:1 in velike tri točke. Očitno so se nogometaši Cagliarija odločili, da to "ustrezno" proslavijo, zlasti omenjeni Daniel Maldini, ki se je ustavil v svojem rojstnem mestu in tam ob 5.15 zjutraj povzročil prometno nesrečo. Maldini je vozil Porsche Carrero, spremljali pa so ga še trije prijatelji, dva moška in ena ženska.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po prvih poročilih Maldini naj ne bi dal prednosti Golfu, v katerem sta bila moški in ženska, kar je povzročilo trčenje, pri čemer se je Golf zaletel v parkiran Mercedes GLB SUV. V nesreči je sodelovalo skupno šest oseb, vsi pa so jo odnesli le z lažjimi poškodbami. Na kraj dogodka so prišli trije reševalni avtomobili, eni osebi pa je bilo treba pomoč nuditi takoj.

Vendar pa so najslabše novice glede Maldinija prišle šele nekaj ur kasneje. Čeprav je njegov odvetnik Danilo Buongiorno zagotavljal, da je vse v redu in pod nadzorom, se je izvedelo, da je bil Maldini v trenutku nesreče pozitiven na alkotestu. Na prvem testu so mu izmerili 0,91, na drugem pa 0,89 promila alkohola v krvi. S tem mu je bilo posledično odvzeto vozniško dovoljenje, vložena pa je bila tudi obtožnica zaradi vožnje pod vplivom alkohola.

Daniel Maldini (na sliki v sredini) je v alkoholiziranem stanju povzročil prometno nesrečo.
Daniel Maldini (na sliki v sredini) je v alkoholiziranem stanju povzročil prometno nesrečo.
FOTO: AP

Za Maldinija pa bi najhuje šele lahko sledilo, saj je bil mladi italijanski napadalec pozitiven tudi na predhodnem testu na droge. Zdaj se čakajo rezultati toksikoloških testov, opravljenih v bolnišnici. Skratka, Maldini in Cagliari trepetata, in če se potrdi uživanje določenih drog, bi se Maldini lahko soočil z veliko resnejšimi posledicami...

Daniel Maldini je nogometno kariero začel v klubu, kjer je njegov oče Paolo pustil največji pečat – v Milanu. Za člansko ekipo je odigral 24 tekem, na katerih je dosegel en zadetek. Pred dvema letoma je po polletni posoji njegovo pogodbo odkupila Monza za 6,5 milijona evrov. Le pol leta kasneje je Atalanta zanj plačala 13 milijonov evrov, a se tam ni uveljavil, zato je drugo polovico lanske sezone preživel na posoji v Laziu, v letošnji sezoni pa je posojen Cagliariju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet daniel maldini paolo maldini prometna nesreča kaos

Yamal: V boju za Zlato žogo sva samo še jaz in Mbappe

Kramer čaka na prvenec v celjskem dresu: Ko bom zabil prvega, bo steklo

24ur.com Tragedija v Braziliji: nogometaš Sao Paula do smrti povozil 84-letnika
24ur.com Legendarni trener povzročil prometno nesrečo, potem utrpel še možgansko kap
24ur.com Nadal res ne bo zaigral na Roland Garrosu prvič po letu 2004?
24ur.com Včeraj odločil srečanje na tekmi Bundeslige, danes za las ušel smrti
Moskisvet.com Nogometni zveznik doživel hudo prometno nesrečo, tako je njegovo stanje
24ur.com Nekdanji nogometaš Liverpoola po pretepu s trenerjem moral zapustiti klub
24ur.com Huda poškodba Musiale na klubskem svetovnem prvenstvu
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Meghan pokazala, kako danes živita njena otroka
Težka torba, boleč hrbet? Fizioterapevt staršem polaga na srce to
Težka torba, boleč hrbet? Fizioterapevt staršem polaga na srce to
Vaš otrok vedno izbira isto knjigo? Razlog za to je bolj pomemben, kot se zdi
Vaš otrok vedno izbira isto knjigo? Razlog za to je bolj pomemben, kot se zdi
V nosečnosti je videti čudovito: Kaley Cuoco blestela ob zaročencu
V nosečnosti je videti čudovito: Kaley Cuoco blestela ob zaročencu
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec dahnil usodni da in delil prve fotografije
Ženske s tankimi lasmi prisegajo nanjo: paž, ki doda volumen brez veliko truda
Ženske s tankimi lasmi prisegajo nanjo: paž, ki doda volumen brez veliko truda
Pri 90 letih osvojila Emmyja in dokazala, da leta zanjo niso ovira
Pri 90 letih osvojila Emmyja in dokazala, da leta zanjo niso ovira
Pokazala je bleščeč prstan
Pokazala je bleščeč prstan
vizita
Portal
Žlica medu pred spanjem - nov pristop k 'nočnemu' hujšanju?
Spoznajte manj znane simptome nepravilnega delovanja ščitnice
Spoznajte manj znane simptome nepravilnega delovanja ščitnice
Bolje paziti na to kot na ogljikove hidrate: priljubljena dieta, ki lahko pri nekaterih močno zviša holesterol
Bolje paziti na to kot na ogljikove hidrate: priljubljena dieta, ki lahko pri nekaterih močno zviša holesterol
Otrok, ki bere, razvija več kot le besedni zaklad: kaj o vplivu branja pravi znanost
Otrok, ki bere, razvija več kot le besedni zaklad: kaj o vplivu branja pravi znanost
cekin
Portal
Veliko upokojencev dela isto napako: zaradi občutka varnosti lahko dolgoročno izgubijo tisoče evrov
'Kako naj jem in hkrati delam?' Odgovor nadrejene je razjezil na tisoče ljudi
'Kako naj jem in hkrati delam?' Odgovor nadrejene je razjezil na tisoče ljudi
'Mladi si tukaj ne morejo več kupiti doma': Evropejci vse glasneje zahtevajo omejitve za tuje kupce nepremičnin
'Mladi si tukaj ne morejo več kupiti doma': Evropejci vse glasneje zahtevajo omejitve za tuje kupce nepremičnin
Odkrili smo poceni jesenski pobeg: morje, sonce in ležalniki za 5 evrov
Odkrili smo poceni jesenski pobeg: morje, sonce in ležalniki za 5 evrov
moskisvet
Portal
Po 20 letih je konec: zvezdnik se ločuje
Imate pivski trebuh? Pozor, ne gre vedno le za odvečne kilograme
Imate pivski trebuh? Pozor, ne gre vedno le za odvečne kilograme
Lina Kuduzović razkrila temno plat Koreje: 'Vsi so hodili čez mene'
Lina Kuduzović razkrila temno plat Koreje: 'Vsi so hodili čez mene'
Turistov je vse več, domačini pa opozarjajo, da tako ne gre več
Turistov je vse več, domačini pa opozarjajo, da tako ne gre več
dominvrt
Portal
Trdovratna rja v prhi? Ta trik jo lahko odstrani
Na fotografijah so videti popolno, doma pa povzročajo največ težav
Na fotografijah so videti popolno, doma pa povzročajo največ težav
Bolj ko je hladno, lepša je: ta rastlina je pravi okras jesenskega vrta
Bolj ko je hladno, lepša je: ta rastlina je pravi okras jesenskega vrta
Žuželke v kopalnici? Najprej preverite odtok
Žuželke v kopalnici? Najprej preverite odtok
okusno
Portal
3 recepti za urejeno prehrano, pri katerih ne boste imeli občutka, da ste na dieti
Ste to jedli pri babici? Mlečna jed, ki se je danes skoraj nihče več ne spomni
Ste to jedli pri babici? Mlečna jed, ki se je danes skoraj nihče več ne spomni
Fantastične jesenske jedi iz ene posode
Fantastične jesenske jedi iz ene posode
5 ključnih nasvetov za najboljšo gobovo juho
5 ključnih nasvetov za najboljšo gobovo juho
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Umori Reinerjevih: Kaj se je zares zgodilo?
Umori Reinerjevih: Kaj se je zares zgodilo?
Parazit
Parazit
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1956