Sin legendarnega nogometaša zadrogiran povzročil prometno nesrečo

Sin legendarnega Paola Maldinija je namreč v resnih težavah in bo trepetal še nekaj časa, vsaj dokler na dan ne pridejo vse podrobnosti incidenta, ki se je zgodil v zgodnjih nedeljskih jutranjih urah v Milanu. Maldini je bil v soboto zvečer mož odločitve za Cagliari. Na gostovanju pri Atalanti je bil v 61. minuti natančen z bele pike, njegova ekipa pa je na koncu odnesla zmago z 2:1 in velike tri točke. Očitno so se nogometaši Cagliarija odločili, da to "ustrezno" proslavijo, zlasti omenjeni Daniel Maldini, ki se je ustavil v svojem rojstnem mestu in tam ob 5.15 zjutraj povzročil prometno nesrečo. Maldini je vozil Porsche Carrero, spremljali pa so ga še trije prijatelji, dva moška in ena ženska.

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Po prvih poročilih Maldini naj ne bi dal prednosti Golfu, v katerem sta bila moški in ženska, kar je povzročilo trčenje, pri čemer se je Golf zaletel v parkiran Mercedes GLB SUV. V nesreči je sodelovalo skupno šest oseb, vsi pa so jo odnesli le z lažjimi poškodbami. Na kraj dogodka so prišli trije reševalni avtomobili, eni osebi pa je bilo treba pomoč nuditi takoj. Vendar pa so najslabše novice glede Maldinija prišle šele nekaj ur kasneje. Čeprav je njegov odvetnik Danilo Buongiorno zagotavljal, da je vse v redu in pod nadzorom, se je izvedelo, da je bil Maldini v trenutku nesreče pozitiven na alkotestu. Na prvem testu so mu izmerili 0,91, na drugem pa 0,89 promila alkohola v krvi. S tem mu je bilo posledično odvzeto vozniško dovoljenje, vložena pa je bila tudi obtožnica zaradi vožnje pod vplivom alkohola.

Daniel Maldini (na sliki v sredini) je v alkoholiziranem stanju povzročil prometno nesrečo. FOTO: AP

Za Maldinija pa bi najhuje šele lahko sledilo, saj je bil mladi italijanski napadalec pozitiven tudi na predhodnem testu na droge. Zdaj se čakajo rezultati toksikoloških testov, opravljenih v bolnišnici. Skratka, Maldini in Cagliari trepetata, in če se potrdi uživanje določenih drog, bi se Maldini lahko soočil z veliko resnejšimi posledicami... Daniel Maldini je nogometno kariero začel v klubu, kjer je njegov oče Paolo pustil največji pečat – v Milanu. Za člansko ekipo je odigral 24 tekem, na katerih je dosegel en zadetek. Pred dvema letoma je po polletni posoji njegovo pogodbo odkupila Monza za 6,5 milijona evrov. Le pol leta kasneje je Atalanta zanj plačala 13 milijonov evrov, a se tam ni uveljavil, zato je drugo polovico lanske sezone preživel na posoji v Laziu, v letošnji sezoni pa je posojen Cagliariju.