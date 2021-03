Sin legende Deportiva trka na vrata članske ekipe Barcelone

Fran: Mora storiti odločilen korak Od tedaj naprej naj bi Gonzalez že preskočil več selekcij v mladinskem pogonu, postal je tudi stalni član B-ekipe, ki jo vodi Francisco Garcia Pimienta . Nad Gonzalezom je očitno Koeman še vedno zelo navdušen, saj so pri La Voz de Galicia zapisali, da neprestano sprašuje o njegovem napredku in ga vabi na treninge članov, čeprav ga še ni uvrstil na seznam za katero od tekem v španskem prvenstvu ali pokalu.

"Kdo pa je ta blondinec?" naj bi Koeman dejal svojim sodelavcem, ko je prvič videl Gonzaleza v živo. Šlo naj bi za tekmo med B-ekipo Barcelone in mladinsko selekcijo. "To je Nico Gonzalez, mladinec, Franov sin," naj bi Koemanu odvrnil delegat B-ekipe. "Sin Frana iz Deporja?" naj bi bil presenečen Koeman.

Težava naj bi bila v pogodbi, ki se mu izteče ob koncu sezone, samo v trenutku, ko jo bo podaljšal, pa ga bo lahko Koeman uvrstil v kader za kakšno ligaško preizkušnjo. Šlo naj bi za resnega kandidata, da na dolgi rok nadomesti španskega reprezentanta in legendo kluba Sergia Busquetsana položaju zadnjega vezista, čeprav se zdi, da veliko pogosteje kot Busquets "pogleda" tudi proti vratom. Glede na to, da kaže zelo dobre predstave v B-ekipi, s katero je odigral že več kot 1000 minut v tretji ligi, so nanj postali pozorni tudi nekateri evropski velikani.

"Zdaj je v težki starosti, v kateri mora storiti odločilni korak. Prihodnost vsakega posameznika je odvisna od ambicioznosti in tega, kaj je pripravljen žrtvovati," je za madridski ASpred časom dejal njegov oče Fran. "Nogomet se je močno spremenil. Jaz do 17. leta praktično nikoli nisem treniral, zdaj je drugače in tudi veliko boljše, več se trenira, bolje, zelo se pazi na prehrano ... Pri njegovi starosti morda nisem bil tako dober, a v dveh letih ‒ po tem, ko sem opravil priprave s prvo ekipo Deporja ‒ sem močno napredoval in moj preskok je bil brutalen. Ta korak zdaj čaka njega."

Od evropskih višav do boleče streznitve

Deportivo je bil s Franom Gonzalezom na sredini igrišča redni udeleženec izločilnih bojev Lige prvakov in leta 2000 osvojil tudi premierni španski naslov. V sezonah 1993/94, 1994/95, 2000/01 in 2001/02 so bili galicijski belo-modri druga ekipa španskega prvenstva, leta 2004 so se prebili vse do polfinala Lige prvakov, kjer jih je ustavil kasnejši prvak Porto s Josejem Mourinhom na klopi.

Hude finančne težave so prispevale k prvemu slovesu od elitnega španskega prvenstva leta 2011, po nekaj povratkih in izpadih pa se je lani ekipa iz La Corune prvič po 39 letih morala spopasti s selitvijo v tretji rang tekmovanja.