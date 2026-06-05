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Nogomet

Sin legende in nečak Aćimovića se vrača v Inter

Milano, 05. 06. 2026 13.48 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
S.V.
Aleksandar Stanković

Aleksandar Stanković, 20-letni vezist s slovensko-srbskimi koreninami, se po odlični epizodi pri Club Bruggeu vrača v Milano. Inter je aktiviral odkupno klavzulo, mladenič pa je z nerazzurri podpisal pogodbo do leta 2031.

Njegova mama je Slovenka, oče Srb, rojen pa je bil v Italiji. Aleksandar Stanković bi lahko v teoriji izbiral med tremi nogometnimi potmi, v Sloveniji pa se nogometaša takšnih kakovosti zagotovo ne bi branili. Toda 20-letni vezist je že pred časom sprejel odločitev, saj je že osemkrat oblekel srbski reprezentančni dres.

Aleksandar Stanković in Federico Dimarco
Aleksandar Stanković in Federico Dimarco
FOTO: Profimedia

Sin legendarnega Dejana Stankovića in nečak nekdanjega slovenskega reprezentanta Milenka Aćimovića je znova član milanskega Interja. Italijanski velikan je aktiviral odkupno klavzulo in ga iz Club Bruggea vrnil v klub, v katerem je nogometno odraščal. Inter je že ob njegovem odhodu v Brugge v pogodbo vključil možnost ponovnega odkupa, zdaj pa jo je tudi izkoristil.

Po informacijah iz Italije je posel vreden 23 milijonov evrov, Stanković pa je z Interjem sklenil pogodbo, ki bo veljala do 30. junija 2031. Stanković je v pretekli sezoni pri Club Bruggeu naredil velik korak naprej in blestel tudi v Ligi prvakov. V Belgiji je dobil prostor za razvoj, ki ga je dobro izkoristil.

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Za srbsko izbrano vrsto je nastopil tudi na prijateljski tekmi proti Mehiki, ki jo je Srbija izgubila z 1:5. Stanković je začel tekmo in igral 75 minut.

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