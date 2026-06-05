Sin legende in nečak Aćimovića se vrača v Inter

Njegova mama je Slovenka, oče Srb, rojen pa je bil v Italiji. Aleksandar Stanković bi lahko v teoriji izbiral med tremi nogometnimi potmi, v Sloveniji pa se nogometaša takšnih kakovosti zagotovo ne bi branili. Toda 20-letni vezist je že pred časom sprejel odločitev, saj je že osemkrat oblekel srbski reprezentančni dres.

Sin legendarnega Dejana Stankovića in nečak nekdanjega slovenskega reprezentanta Milenka Aćimovića je znova član milanskega Interja. Italijanski velikan je aktiviral odkupno klavzulo in ga iz Club Bruggea vrnil v klub, v katerem je nogometno odraščal. Inter je že ob njegovem odhodu v Brugge v pogodbo vključil možnost ponovnega odkupa, zdaj pa jo je tudi izkoristil.

Po informacijah iz Italije je posel vreden 23 milijonov evrov, Stanković pa je z Interjem sklenil pogodbo, ki bo veljala do 30. junija 2031. Stanković je v pretekli sezoni pri Club Bruggeu naredil velik korak naprej in blestel tudi v Ligi prvakov. V Belgiji je dobil prostor za razvoj, ki ga je dobro izkoristil.