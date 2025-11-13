Svetli način
Nogomet

Sin slovitega Buffona dosegel hat-trick za mlado češko reprezentanco

Praga, 13. 11. 2025 18.21 | Posodobljeno pred 47 minutami

S.V. , STA
Louis Buffon, 17-letni sin slavnega italijanskega nogometnega vratarja Gianluigija Buffona, je za reprezentanco Češke do 19 let dosegel svoj prvi hat-trick v karieri. Češka je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo ugnala Azerbajdžan s 6:1, Louis Buffon pa je zadel v 54., 63. in 93. minuti tekme.

Louis Buffon
Louis Buffon FOTO: Profimedia

Louis Buffon igra za reprezentanco svoje matere, češke manekenke Alene Šeredove. V izbrano vrsto je bil prvič vpoklican v selekciji do 18 let.

Mladi Buffon je sicer član italijanskega prvoligaša Pise, dvakrat v karieri pa je že dobil priložnost tudi v elitni Serie A. Nogometno pot je začel v akademiji torinskega Juventusa, v Piso pa se je preselil pred dvema letoma.

Mladost je Buffon preživel v Torinu, kjer je njegov oče, eden najboljših vratarjev vseh časov, preživel večji del kariere. Z Italijo je Gianluigi Buffon leta 2006 osvojil tudi naslov svetovnega prvaka.

