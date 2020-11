Sin Srečka Katanca z ekipo prenovil zapuščeno nogometno igrišče

Kje so časi, ko so otroci popoldneve preživljali na igriščih in ne pred računalniki ter mobilnimi telefoni, se je spraševal Svit Oliver Katanec, sicer sin našega nogometnega velikana Srečka Katanca. "Kjer sem se prvič naučil brcati žogo, naj zdaj igrajo nove generacije," je sklenil in v pičlem mesecu dni zbral sredstva in ekipo, ki mu je pomagala prenoviti več kot 40 let staro zapuščeno igrišče v domačih Gameljnah. Igrišče že dobiva svojo novo podobo, najbolj pa so ponosni na upodobitev njihovih nogometnih vzornikov, Josipa Iličića in Boštjana Cesarja.