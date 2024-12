Sin Zdravka Mamića priznal krivdo za krajo denarja iz NK Dinamo

Zdravko Mamić naj bi s soobtoženimi organiziral kriminalno družbo, ki si je prek računov Dinama in družb v tujini med letoma 2004 in 2015 prisvojila več kot 19,2 milijona evrov. To naj bi storila prek sklepanja fiktivnih pogodb z več družbami v tujini ter z izstavljanjem računov za plačilo neobstoječih storitev za prestope nogometašev, ki jih je Dinamo plačal, obtoženci pa so si ta denar razdelili med seboj.

Proti Zdravku Mamiću , njegovemu bratu Zoranu Mamiću in sinu Mariu Mamiću , nekdanjemu Dinamovemu direktorju Damirju Vrbanoviću , Sandru Stipančiću in Igorju Kroti ter menedžerju Nikkyju Arthuru Vuksanu že od leta 2020 poteka postopek zaradi nezakonito pridobljenih sredstev z računov Dinama. Sojenje poteka na županijskem sodišču v Osijeku.

Visoko kazensko sodišče je v začetku leta razveljavilo prvostopenjsko sodbo in zadevo vrnilo v ponovno odločanje. Mario Mamić in Stipančić sta, potem ko sta prejela spremenjeno obtožnico hrvaškega Urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok), priznala krivdo za kazniva dejanja iz spremenjene obtožnice, z NK Dinamo pa sta sklenila dogovor o plačilu odškodnine, poroča Hina.

Obramba Zdravka in Zorana Mamića, ki sta na begu v Bosni in Hercegovini in jima sodijo v odsotnosti, je sporočila, da se Zdravko in Zoran Mamić ne počutita kriva za kazniva dejanja iz spremenjene obtožnice, enako pa je izjavil Vrbanović. Odvetnika Maria Mamića in Stipančića sta predlagala ločitev postopka proti njunima strankama od preostalih obtožencev. Uskok se je s tem strinjal, zato je sodišče razdvojilo postopek.

Izvršni odbor NK Dinamo je po poročanju Hine sporočil, da je sprejel predlog sporazuma o poravnavi, po katerem morata Mario Mamić in Stipančić najkasneje v dveh mesecih in pol na račun kluba vplačati znesek, za katerega sta po ugotovitvah Uskoka oškodovala klub. Mario Mamić mora plačati 2,08 milijona evrov, Stipančić pa 113.963 evrov.