Sindikat nogometašev: Fifa brez občutka in spoštovanja

Sindikat je dejal, da med igralci in Fifo pravega dialoga glede organizacije tekmovanja ni bilo. Turnir so v nedeljo kot prvi v zgodovini v novi obliki osvojili nogometaši Chelseaja. Gianni Infantino je tekmovanje, ki so ga gostile Združene države Amerike, označil za uspešno, vendar so se zaradi ekstremnih vremenskih razmer pojavili številni pomisleki glede zdravja nogometašev.

Predsednik sindikata Sergio Marchi je Fifo obtožil, da se je odločila "povečevati svoje prihodke na račun zdravja nogometašev" . Obenem je Marchi dodal, da na SP prihodnje leto, ki bo v ZDA, Mehiki in Kanadi, ne sme priti do ponovitve igranja v tako ekstremni vročini.

Vseeno je to le ena točka, na katero je opozoril sindikat poklicnih nogometašev. "Kljub temu, da je nedavno prvenstvo vzbudilo navdušenje pri številnih navijačih, Fifpro ne more spregledati, da to tekmovanje skriva nevaren odklop od resničnega stanja, ki ga preživlja večina nogometašev po svetu," je izpostavil Marchi.

"Kar so predstavili kot globalno nogometno zabavo, ni bilo nič drugega kot fikcija, ki jo je uprizorila Fifa, promoviral pa jo je njen predsednik. In to brez dialoga, brez občutka in brez spoštovanja do tistih, ki s svojim vsakodnevnim trudom ohranjajo nogomet na visoki ravni," je nadaljeval Marchi.

"Večina nogometašev ne prejema polnih plač, igrajo le nekaj mesecev na leto in to brez minimalnih jamstev za stabilnost, zdravstveno zavarovanje ali dostojne delovne pogoje. Fifa je to resničnost popolnoma prezrla in se odločila, da bo še naprej povečevala svoje prihodke na račun zdravja nogometašev," je bil oster predsednik sindikata.

Po poročanju tiskovne agencije PA na sobotni sestanek Fife v ZDA, na katerem so se dogovorili o najmanj tritedenskem premoru med sezonama, ni bil povabljen noben predstavnik sindikata FIFPro, Marchi pa je ob tem dodal: "Opozarjali smo na nasičenost koledarja, pomanjkanje fizičnega in psihičnega počitka za igralce ter pomanjkanje dialoga s Fifo."

"Tak način organiziranja turnirjev, ne da bi prisluhnili združenju poklicnih nogometašev po svetu, je avtoritaren in temelji izključno na logiki dobičkonosnosti," je še zaključil Marchi.