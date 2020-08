Pri italijanskem nogometnem prvoligašu Bologni so potrdili, da je bil trener Siniša Mihajlović pozitiven na novi koronavirus. To bi potencialno lahko predstavljalo nevarnost, saj srbski strateg spada v rizično skupino, potem ko so mu julija lani diagnosticirali levkemijo, zaradi česar je moral na kemoterapijo in presaditev kostnega mozga.

icon-expand Mihajlović (na fotografiji) je trener Bologne. FOTO: AP Siniša Mihajlović, ki naj ne bi imel nobenih simptomov covid-19, si je po bolezni sicer opomogel, kljub temu pa še vedno sodi v zelo rizično skupino. Nekdanji nogometaš mora za dva tedna v karanteno, sicer pa bodo testirani vsi igralci in člani ekipe pred ponedeljkovim začetkom vadbe pred novo sezono.