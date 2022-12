Sinišo Mihajlovića pokopali v večnem mestu

Nekdanji srbski nogometaš in trener Siniša Mihajlović, ki je pred nekaj dnevi umrl zaradi levkemije, je legel k poslednjemu počitku. Nekdanjega jugoslovanskega reprezentanta in evropskega klubskega prvaka z beograjsko Crveno zvezdo leta 1991, so tri dni po smrti pokopali v Rimu, kjer je preživel večji del kariere.

Siniša Mihajlović se je zadnji dve leti in pol zdravil zaradi levkemije, stanje se mu je ves čas menjavalo, ko se je vrnil na klop italijanske Bologne, je bilo videti, da bo bolezen premagal. A zadnje dneve se mu je, kot je poročal STA, stanje poslabšalo. V petek pa je legendarni 'Miha' izgubil bitko z zahrbtno boleznijo in v 54. letu starosti umrl. Nekdanji jugoslovanski reprezentant je veljal je za enega najboljših izvajalcev prostih strelov svoje generacije in ko je leta 2018 prispel v Bologno, je ekipo, ki ji je grozila selitev v drugo ligo, spravil na deseto mesto. Bologna je v naslednjih dveh sezonah končala na 12. mestu, nato pa po petih tekmah eltošnje sezone, na katerih so modro-rdeči zbrali le tri točke, prekinili sodelovanje s srbskih strokovnjakom.

Legendo srbskega in italijanskega in evropskega nogometa so tri dni po smrti pokopali v rimski Baziliki sv. Marije od angelov in mučenikov. Od Mihajlovića se je prišlo poslovit na tisoče ljudi. Bogoslužje v baziliki je opravil škof Andrej, slovo od legendarnega nogometaša so navijači zaključili z baklami in aplavzom, prisotne pa so bile skoraj vse legende srbskega in italijanskega nogometa. Med drugim je bilo na pogrebu moč opaziti Roberto Mancinija, Francesca Tottija, Gianluigija Donnarummo, Maurizia Sarrija in celotno ekipo Lazia.

Mihajlović se je rodil 20. februarja 1969 v Vukovarju, kariero začel pri Borovu, na najvišji ravni pa je igral pri Crveni zvezdi, Romi, Sampdorii, Laziu in Interju. Kot trener je vodil Bologno, Catanio, Fiorentino, Sampdorio, Milan, Torino in v zadnjih treh letih znova Bologno. Kot igralec je za reprezentanco odigral 63 tekem in dosegel deset golov, spomine nanj pa imajo mnogi nogometaš, tudi nekateri slovenski. Leta 2000 je namreč na evropskem prvenstvu na Nizozemskem in v Belgiji igral tudi proti Sloveniji in prejel rdeč karton, Srbi pa so, po njegovi izključitvi izničili vodstvo tekmecev 3:0 in izenačili.