Sinje-modri razočarani nad obtožbami Uefe, proces označili za nezadovoljiv in sovražen

Z Uefe so sicer že sporočili, da je preiskava končana in da so primer predali komisiji za finančno poslovanje. Morebitna kazen še vedno ostaja neznanka.

"Nogometni klub Manchester City je razočaran, vendar ne presenečen nad nenadnim opozorilom CFCB IC vodje preiskovalcev Yvesa Letermeja. V klubu z veliko samozavestjo pričakujemo pozitiven razplet, v kolikor bo o zadevi odločalo neodvisno sodno telo. Obtožbe o finančnih nepravilnostih so povsem neresnične, odgovorni v preiskovalnem procesu pa ignorirajo zgovorne dokaze kluba, ki to dokazujejo," so zapisali v klubu in odločitev Uefine skupine za finančni nadzor označili za polne nepravilnosti in napačnih interpretacij. Proces so označili za "nezadovoljivega, omejenega in sovražnega."