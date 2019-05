City še drugič zapored na angleškem piedestalu, redsi sezono sklenili z zmago, blamaža rdečih vragov

Zadnji krog angleškega prvenstva ni prinesel večjih presenečenj. Manchester City se je na gostovanju pri Brightonu suvereno sprehodil do naslova prvaka (1:4), nogometaši Liverpoola, ki so sicer verjeli v čudež na južni obali, pa so z zadetkoma Sadia Maneja prvenstveno sezono zaključili z zmago (2:0). Tottenham je za konec remiziral z Evertonom (2:2), Arsenal pa je z dvema zadetkoma Pierra-Emericka Aubameyanga utrdil svoj položaj na petem mestu. Nov spodrsljaj si je za konec sezone privoščil United, ki je na Old Traffordu doživel poraz proti Cardiffu (0:2).

Trent Alexander-Arnold je v tej sezoni vpisal dvanajst podaj in tako postal branilec z največjim številom asistenc v zgodovini tekmovanja. FOTO: AP

Liverpool se je od prvenstvene sezone poslovil na domačem Anfieldu. Ta je bil pred dnevi priča izjemnemu preobratu redsov, ki so si po zmagi nad Barcelono zagotovili finalno vstopnico. Eden izmed junakov polfinalne tekmeDivock Origije dobil priložnost tudi na zadnji prvenstveni tekmi sezoni. Domači nogometaši so tudi tokrat že v prvi polovici polčasa razveselili domače navijače.

Lovorika za najboljšega nogometaša v tej sezoni Premier League je pripadla stebru Liverpoolove obrambe Virgilu van Dijku.

Po lepem predložku Trenta Alexandra-Arnolda pred vrata je žogo prestregel Sadio Mane in jo preusmeril v mrežo. Gostujoči čuvaj mreže je bil brez možnosti. V nadaljevanju so bili navijači na Anfieldu priča številnim lepim priložnostim, vroče je bilo tudi pred vrati Liverpoola. Po atraktivnem napadu gostov v 44. minuti je redse rešila prečka. Tudi drug polčas je pripadel četi Jürgena Kloppa, sodelovanje med Alexander-Arnoldom in Manejem pa je znova obrodilo sadove. V 82. minuti je po lepo podaji branilca končnih 2:0 postavil Senegalec in se s tem na lestvici strelcev izenačil z soigralcem Mohamedom Salahom. Vendar pa niti dva zadetka nista redsom prinesla prvenstvene lovorike, saj si je na jugu Anglije z visoko zmago naslov zagotovil City.

Manchester City FOTO: AP

Sinje-modri brez pretresov do nove zmage Kljub dogajanju v Liverpoolu so bile oči redsov v veliki meri usmerjene v Brighton, kjer je gostoval Manchester City. V 27. minuti je publika na Anfieldu eksplodirala, saj je Brighton na presenečenje vse uspel povesti. Po podaji s kota je najvišje skočil Glenn Murray, ki je z glavo poslal žogo za hrbet Edersona. A veselje domačih in navijačev Liverpoola ni trajalo dolgo. Že minuto zatem je prednost izničil najboljši strelec v zgodovini Cityja – Sergio Aguero. Argentinec je izkoristil izjemno podajo Davida Silve in premagal domačega čuvaja mreže.

Deset minut zatem so sinje-modri rezultat še povišali, med strelce se je po podaji s kota vpisal Aymeric Laporte. Tudi v drugem polčasu so sinje-modri prednjačili na zelenici, v 63. minuti pa se je Riyad Mahrez iznajdljivo otresel domače obrambe, žogo prestavil na desno nogo in sprožil močan strel tik ob desni vratnici. Za piko na i, k zmagi in posledično drugemu zaporednemu naslovu prvakov, se je s prostega strela med strelce vpisal še Ilkay Gundogan.

Vse od debija v angleškem prvenstvu je Eriksen dosegel že sedem zadetkov s prostega strela. FOTO: AP

Spursi sezono zaključili z remijem Drugi finalist elitnega finala Tottenham je v Londonu gostil Everton, zaradi poškodb in kazni pa je imel Mauricio Pochettino nekaj težav pri sestavi začetne enajsterice. Spursi so si že v uvodnih minutah zagotovili prednost, po podaji s kota je pred vrati nastala zmeda, to je izkoristil Eric Dier, ki je pospravil žogo v spodnji desni kot. Gostje so na izenačenje morali čakati vse do 69. minute, po lepi podaji se je sam pred vrati Huga Llorisa znašel Theo Walcott, ki je poskrbel za izenačenje. Na nov zadetek modrega moštva iz Liverpoola ni bilo potrebno čakati prav dolgo, le tri minute kasneje je odbito žogo pred vrati domačega čuvaja v mrežo potisnil Cenk Tosun. A veselje Evertona ni trajalo dolgo. Svoje mojstrske sposobnosti je s prostega strela dokazalChristian Eriksen.

Manchester United je le dvakrat v sezoni uspel ohraniti prazno mrežo na Old Traffordu. FOTO: AP

Nov spodrsljaj Uniteda Manchester United se je od klavrne sezone poslovil s porazom. Mrežo rdečih vragov je v 23. minuti po prekršku Dioga Dalota z bele točke prvič zatresel Nathaniel Mendez-Laing, Anglež pa je bil učinkovit tudi v drugem polčasu, ko je žogo še drugič na tekmi potisnil v prazno mrežo. Naziv najboljšega strelca prvenstva so si razdelili trije nogometaši: Pierre-Emerick Aubameyang, Sadio Mane in Mohamed Salah. Vsi trije so dvaindvajsetkrat zatresli mrežo.

