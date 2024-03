Foden in Haaland zrežirala preobrat Cityja

V tekmo so bolje vstopili domačini, ki so od samega začetka kazali napadalno igro in agresivno obrambo po izgubljeni žogi. Vendarle pa so bili rdeči vragi tisti, ki so se prvi razveselili zadetka. V 8. minuti je Bruno Fernandes zaposlil Marcusa Rashforda, slednji pa je z razdalje sprožil pravi projektil in matiral Edersona. To je bil peti gol 26-letnega Angleža proti Cityju v Premier ligi, več sta jih dosegla le Wayne Rooney (8) in Eric Cantona (7).