Sinje-modri z visoko zmago do trojne krone

Nogometaši Manchester Cityja so se razveselili še tretje trofeje v tej sezoni. V velikem finalu na londonskem Wembleyju so za pokalno lovoriko FA z visokih 6:0 premagali Watford. Sinje-modri so postali prvi, ki jim je uspelo osvojiti vse tri lovorike na Otoku, ob nazivu državnih prvakov in ligaškem pokalu še pokal FA.

Več sledi... Izid: Manchester City - Watford 6:0 (2:0)

Silva 26., Sterling 38., 81., 87, De Bruyne 61., Gabriel Jesus 68.